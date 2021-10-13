Дания досрочно пробилась на мундиаль в Катар, выиграв все 8 матчей группы

12 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе F Дания досрочно пробилась на мундиаль в Катар, выиграв все 8 матчей подряд.
Шотландия и Израиль ведут борьбу за второе место и выход в плей-офф.
Квалификация ЧМ-2022
Группа F, 8-й тур
Дания - Австрия - 1:0
Гол: Меле, 53.
Израиль - Молдова - 2:1
Голы: Захави, 28, Даббур, 49 – Николаеску, 90+4
Фарерские острова - Шотландия - 0:1
Гол: Дайкс, 86.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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