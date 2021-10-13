12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Израиля обыграла Молдову (2:1).
Израиль – Молдова – 2:1. Видео голов и обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Йон Николаеску (Молдова).
|85'
|Олег Рябчук (Молдова) получает красную карточку.
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Израиль).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
Источник — Sport.ua
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