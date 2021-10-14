Андрей ПАВЕЛКО: «Петраков не готовит сборную Украины для Реброва»

Президент УАФ Андрей Павелко ответил на вопрос о причине приставки и.о. Александра Петракова на должности главного тренера национальной сборной Украины.
«Я считаю, что комментировать это некорректно. У нас сейчас есть тренер, и я еще раз подтверждаю, что у него очень амбициозные планы и он видит в нашей сборной очень яркую перспективу. Он верит в наших игроков и видит в них способность выйти на ЧМ-2022», - сказал Павелко.
Источник — ПроФутбол
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а летом он вообще стал феерить - дол хитро соскочить пазику, который играми без ротаций ушатал основу сборной и довел команду до последнего места в отборочной группе по потерянным очкам.
петраков пришел на и.о. с миссией помочь своим чемпионам мира -2019 пробиться в 1ю сборную (потому он их и пихает в игру к месту и не к месту)
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