Андрей ПАВЕЛКО: «Петраков не готовит сборную Украины для Реброва»

Президент УАФ Андрей Павелко ответил на вопрос о причине приставки и.о. Александра Петракова на должности главного тренера национальной сборной Украины.

«Я считаю, что комментировать это некорректно. У нас сейчас есть тренер, и я еще раз подтверждаю, что у него очень амбициозные планы и он видит в нашей сборной очень яркую перспективу. Он верит в наших игроков и видит в них способность выйти на ЧМ-2022», - сказал Павелко.