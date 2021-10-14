Андрей ПАВЕЛКО: «Петраков не готовит сборную Украины для Реброва»

Президент УАФ – о приставке и.о. Александра Петракова у руля главной команды

  • 14.10.2021 12:05
  • 815 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ПАВЕЛКО: «Петраков не готовит сборную Украины для Реброва»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко ответил на вопрос о причине приставки и.о. Александра Петракова на должности главного тренера национальной сборной Украины.

«Я считаю, что комментировать это некорректно. У нас сейчас есть тренер, и я еще раз подтверждаю, что у него очень амбициозные планы и он видит в нашей сборной очень яркую перспективу. Он верит в наших игроков и видит в них способность выйти на ЧМ-2022», - сказал Павелко.

Источник — ПроФутбол

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 12:20
    0
    Сергей Романчиков, 14.10.2021 12:15
    Ясен х...У чувака одна схема....Он под нее готовит...
    а у Реброва что не одна?
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    IngvarS
    online
    IngvarS, 14.10.2021 12:26
    -1
    павелко надо было гнать еще после того как он допустил технарь от швейцаров! это чисто его факап.
    а летом он вообще стал феерить - дол хитро соскочить пазику, который играми без ротаций ушатал основу сборной и довел команду до последнего места в отборочной группе по потерянным очкам.
    петраков пришел на и.о. с миссией помочь своим чемпионам мира -2019 пробиться в 1ю сборную (потому он их и пихает в игру к месту и не к месту)
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    Сергей Романчиков
    Сергей Романчиков, 14.10.2021 12:15
    -1
    Ясен х...У чувака одна схема....Он под нее готовит...
    Ссылка
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