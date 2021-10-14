Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Матч Украины — это тренерское поражение»

Специалист считает, что «сине-желтые» проиграли Боснии и Герцеговине, несмотря на ничейный счет

  • 14.10.2021 05:30
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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Матч Украины — это тренерское поражение»
© УАФ

42-летний бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал ничью сборной Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

«Говоря о поражении сборной Украины, не могу отделаться от чувства дежавю. Я не оговорился, для меня ничья выглядит как поражение. Тренерское поражение. Поражение тренерского штаба. Именно штаб должен влиять на принятие ключевых, судьбоносных решений в матче. И того, что было у Шевченко, нет у Петракова. Уровень профессионализма помощников просто несопоставим, да простят меня специалисты, входящие в штаб ныне.

Что я могу сказать об уровне, например, тренера, который, со слов самого Петракова, предлагал еще раньше заменить Шапаренко. Шапаренко! На котором держался весь креатив сборной. Может этого не было, повторюсь, это со слов главного тренера.

Всем было тяжело… Да футбол, в принципе, тяжелая игра, и там, да, устают! Нельзя в одночасье взять и убрать всех лидеров команды, на основании того, что им «тяжело»! Яремчук был готов играть дальше, я уверен! Но хорошо, ты решил его снять, но почему Сикан??? Почему не Довбик? Мощный Довбик, который, в условиях снижения креативности у команды в целом, мог хотя бы где-то элементарно убежать, продавить», — написал Калиниченко.

Источник — Telegram

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