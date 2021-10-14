Иван ГЕЦКО: «Степаненко еле передвигался. Пусть ищет причины в себе»

Матч Украины против Боснии и Герцеговины разочаровал специалиста

  • 14.10.2021 04:14
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Иван ГЕЦКО: «Степаненко еле передвигался. Пусть ищет причины в себе»
© УАФ. Тарас Степаненко

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко подвел итоги поединка сборной Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«После довольно уверенной победы украинской сборной в минувшую субботу над финнами ожидал от нее большего. А вчера прыти нашим хватило минут на тридцать, дальше — одно разочарование.

Особенно неприятно поразило, как хозяева сдали во втором тайме функционально, а тут еще Тарас Степаненко удивил своими высказываниями, что, мол, кочковатое поле «Арены Львов» помешало нашим сыграть лучше. Он пусть, прежде всего, поищет причины в себе, почему после перерыва еле передвигался. А газон, как известно, одинаков для всех участников матча, тем более, что кто и мог высказывать какие-то претензии, так, скорее, балканцы, которые чаще контролировали мяч и разыгрывали комбинации.

Не угадал на этот раз Петраков и с заменами, особенно странно выглядит его игнорирование Артема Довбика, хотя именно он со своими антропометрическими данными мог навязать борьбу физически мощным стопперам гостей.

Как ни парадоксально, несмотря на очередную потерю очков, украинская сборная все еще претендует на второе место в группе. Беспокоит лишь то, что снова приходится уповать на авось», — считает Гецко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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