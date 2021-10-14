США
2 : 1
Коста-Рика
14.10.2021, FT

Гол Деста помог сборной США обыграть Коста-Рику

Хозяева добыли три очка в поединке отбора на ЧМ-2022

  • 14.10.2021 03:55
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Гол Деста помог сборной США обыграть Коста-Рику
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 октября, состоялся очередной поединок отбора на ЧМ-2022, в котором сборная США дома обыграла Коста-Рику со счетом 2:1.

Команда США быстро оказалась в роли догоняющих — уже на 1-й минуте матча отличился игрок гостей Фуллер. Но хозяева смогли переломить ход встречи. На 25-й минуте счет сравнял защитник «Барселоны» Сержиньо Дест, а на 66-й минуте автогол в свой пассив записал Морейра.

Отбор на ЧМ-2022

США — Коста-Рика — 2:1
Голы: Дест, 25, Морейра, 66, автогол — Фуллер, 1

Источник — Sport.ua

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