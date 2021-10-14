Гол Деста помог сборной США обыграть Коста-Рику

В четверг, 14 октября, состоялся очередной поединок отбора на ЧМ-2022, в котором сборная США дома обыграла Коста-Рику со счетом 2:1.

Команда США быстро оказалась в роли догоняющих — уже на 1-й минуте матча отличился игрок гостей Фуллер. Но хозяева смогли переломить ход встречи. На 25-й минуте счет сравнял защитник «Барселоны» Сержиньо Дест, а на 66-й минуте автогол в свой пассив записал Морейра.

Отбор на ЧМ-2022

США — Коста-Рика — 2:1

Голы: Дест, 25, Морейра, 66, автогол — Фуллер, 1