Виктор ЛЕОНЕНКО: «Украина провалила второй тайм. Нам могли забить еще три»

Специалист прокомментировал поединок «сине-желтых» против Боснии и Герцеговины (1:1)

  • 14.10.2021 03:11
  • 122 просмотра
  • 0 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Украина провалила второй тайм. Нам могли забить еще три»
© УАФ

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко подвел итоги поединка украинской национальной команды с Боснией и Герцеговиной (1:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Мы здорово начали первый тайм, но и боснийцы в конце тоже могли забивать. Первый тайм был равным и наверняка понравился всем болельщикам. Моментов было много с обеих сторон. Боснийцы выглядели свежее и чувствовали себя у нас как дома. На выезде нам будет очень сложно.

Замены нам тоже не помогли. У Яремчука игра не получилась. Я бы вообще поставил Довбика в основе. Выделить хочу Пятова, который сыграл хорошо. Ярмоленко тоже провел хорошую игру: был активным, забил, но его не хватает физически на весь матч. Это связано с тем, что он не имеет регулярной игровой практики в клубе. Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию, так как второй тайм провалила вся команда.

Во втором тайме наши игроки просто встали, и нас начали возить по полю. Нам могли забивать еще три. Мы ответили только опасным моментом Тымчика.

Надеюсь, что к последнему матчу с боснийцами мы хорошо подготовимся. Мы будем болеть за всю команду. Босния — это не слабая команда, и ей не стыдно проиграть. Просто наших игроков принято превозносить, а потом материть. Это проблема», — считает Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности