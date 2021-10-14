Приятное пополнение. Два игрока Динамо восстановятся быстрее, чем ожидалось

Виталий Буяльский и Виталий Миколенко смогут сыграть со «Львовом»

  • 14.10.2021 01:28
  • 276 просмотров
  • 1 комментарий
Приятное пополнение. Два игрока Динамо восстановятся быстрее, чем ожидалось
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Киевское «Динамо» после матчей сборных собралось в полном составе и продолжает подготовку к выездному поединку 11-го тура УПЛ против «Львова», который запланирован на 16 октября.

Травмированные полузащитник Виталий Буяльский и защитник Виталий Миколенко восстанавливаются быстрее, чем предполагалось. Оба футболиста оправились от повреждений и уже тренируются в основной группе.

Буяльский практически точно сыграет в субботу против «Львова», Миколенко — вполне вероятно. Также вернулся в основную группу после некоторого перерыва Денис Антюх.

К остальным в среду присоединились сборники. Сейчас Мирча Луческу работает над тем, чтобы вывести игроков сборной Украины из угнетенного состояния после неудачного результата в матче отбора на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vitason
    online
    Vitason, 14.10.2021 01:44
    0
    Почему Буяльского вчера не выпустить на 15-20 минут,если он уже готов играть и тренируется в общей группе,как раз очень бы нужен он был вчера, странно!!
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