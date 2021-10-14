Приятное пополнение. Два игрока Динамо восстановятся быстрее, чем ожидалось

Киевское «Динамо» после матчей сборных собралось в полном составе и продолжает подготовку к выездному поединку 11-го тура УПЛ против «Львова», который запланирован на 16 октября.

Травмированные полузащитник Виталий Буяльский и защитник Виталий Миколенко восстанавливаются быстрее, чем предполагалось. Оба футболиста оправились от повреждений и уже тренируются в основной группе.

Буяльский практически точно сыграет в субботу против «Львова», Миколенко — вполне вероятно. Также вернулся в основную группу после некоторого перерыва Денис Антюх.

К остальным в среду присоединились сборники. Сейчас Мирча Луческу работает над тем, чтобы вывести игроков сборной Украины из угнетенного состояния после неудачного результата в матче отбора на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1).