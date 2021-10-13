ПАВЕЛКО: «Петракову надо добавить немного юмора в свое общение»

Президент УАФ Андрей Павелко оценил публичное поведение главного тренера сборной Украины Александра Петракова:

«Когда в последний раз с ним общался, то мы в шутку с ним говорили, что в шутках, наверное, Петраков – лучший. Если немного юмора добавить в его искреннее общение, будет хорошо.

Мы пошутили, посмеялись. В этом только и состоит наше общение. А остальное – это его решения. Только он выбирает, как общаться внутри с игроками, кого приглашать и какую систему игры предложить в той или другой игре».

12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).