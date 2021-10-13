ПАВЕЛКО: «Петракову надо добавить немного юмора в свое общение»

Президент УАФ оценил публичное поведение главного тренера сборной

  • 13.10.2021 23:59
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ПАВЕЛКО: «Петракову надо добавить немного юмора в свое общение»
© Профутбол. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко оценил публичное поведение главного тренера сборной Украины Александра Петракова:

«Когда в последний раз с ним общался, то мы в шутку с ним говорили, что в шутках, наверное, Петраков – лучший. Если немного юмора добавить в его искреннее общение, будет хорошо.

Мы пошутили, посмеялись. В этом только и состоит наше общение. А остальное – это его решения. Только он выбирает, как общаться внутри с игроками, кого приглашать и какую систему игры предложить в той или другой игре».

12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

Источник — ПроФутбол

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