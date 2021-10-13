Лагос. Лопатецкая вылетела в первом раунде

Украинка прекратила борьбу на турнире в Португалии

  • 13.10.2021 23:38
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Лагос. Лопатецкая вылетела в первом раунде
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Сегодня Дарья Лопатецкая в первом раунде хардового турнира ITF в португальском Лагосе в двух сетах проиграла испанской теннисистке Джессике Бузас Манейро.

1-й раунд

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Дарья Лопатецкая (Украина) – 7:5, 6:3

В основную сетку турнира в Лагосе Лопатецкая пробилась сквозь сито квалификации, где обыграла россиянку Еву Гаркушу (7:5, 6:2) и японку Шихо Акиту (6:4, 4:6, 10:6).

Ранее Лопатецкая вылетела во втором раунде турнира в Лоле.

Источник — Sport.ua

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