Лагос. Лопатецкая вылетела в первом раунде

Сегодня Дарья Лопатецкая в первом раунде хардового турнира ITF в португальском Лагосе в двух сетах проиграла испанской теннисистке Джессике Бузас Манейро.
1-й раунд
Джессика Бузас Манейро (Испания) – Дарья Лопатецкая (Украина) – 7:5, 6:3
В основную сетку турнира в Лагосе Лопатецкая пробилась сквозь сито квалификации, где обыграла россиянку Еву Гаркушу (7:5, 6:2) и японку Шихо Акиту (6:4, 4:6, 10:6).
Ранее Лопатецкая вылетела во втором раунде турнира в Лоле.
Источник — Sport.ua
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