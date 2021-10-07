Лопатецкая и Познихиренко завершили борьбу на турнире ITF в Португалии

Украинские теннисистки не сумели пробиться в четвертьфинал

  • 07.10.2021 20:38
  • 83 просмотра
  • 1 комментарий
Лопатецкая и Познихиренко завершили борьбу на турнире ITF в Португалии
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Анна Познихиренко завершили борьбу на 25-тысячнике ITF в португальском Лоле.
 
Украинки, которые преодолели квалификацию, проиграли матчи второго круга основы.
 
Лоле. Второй круг

Дарья Лопатецкая (Украина, Q) – Хлоэ Паке (Франция, 3) – 3:6, 4:6
Анна Познихиренко (Украина, Q) – Эллен Перес (Австралия, 6) – 3:6, 4:6

Отметим, что украинки проиграли и в парном разряде.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PETP0
    online
    PETP0, 07.10.2021 21:02
    0
    Неужели Даша так сломалась физически? Или это все таки психика? Очень жаль, для меня она была самой перспективной из наших украиночек.
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