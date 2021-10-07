Лопатецкая и Познихиренко завершили борьбу на турнире ITF в Португалии

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Анна Познихиренко завершили борьбу на 25-тысячнике ITF в португальском Лоле.
Украинки, которые преодолели квалификацию, проиграли матчи второго круга основы.
Лоле. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина, Q) – Хлоэ Паке (Франция, 3) – 3:6, 4:6
Анна Познихиренко (Украина, Q) – Эллен Перес (Австралия, 6) – 3:6, 4:6
Отметим, что украинки проиграли и в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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