ЦЫГАНЫК:«Петраков не любит Караваева. У него все на интуиции: как Бог даст»

Футбольный журналист Игорь Цыганык оценил работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова в игре против Боснии и Герцеговины (1:1):
«Петраков не любит Караваева. Тренер принимает решения, какие хочет. Если у тебя, кроме Шапаренко, больше нет центральных хавов, и ты не ставишь в состав Пихаленка, то неси ответственность. Если ты выпускаешь Сикана вместо Яремчука – тоже.
У Петракова все построено на интуиции: как Бог даст. В его заменах не было никакой логики».
12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).
Источник — FootballHub
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А вот Циганков обычный балабол с манией величия, почему то решил что всем не пофиг на его мнение, которое он и ему подобные журнашлюшки выдают за «экспертное». Реально «заграв» уже
Тимчик відіграв добре.
Ну а Циганик з його фразою "Це я можу вам сказати однозначно!" вже починає набридати
А вот Циганков обычный балабол с манией величия, почему то решил что всем не пофиг на его мнение, которое он и ему подобные журнашлюшки выдают за «экспертное». Реально «заграв» уже
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