ЦЫГАНЫК:«Петраков не любит Караваева. У него все на интуиции: как Бог даст»

Футбольный журналист Игорь Цыганык оценил работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова в игре против Боснии и Герцеговины (1:1):

«Петраков не любит Караваева. Тренер принимает решения, какие хочет. Если у тебя, кроме Шапаренко, больше нет центральных хавов, и ты не ставишь в состав Пихаленка, то неси ответственность. Если ты выпускаешь Сикана вместо Яремчука – тоже.

У Петракова все построено на интуиции: как Бог даст. В его заменах не было никакой логики».

12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).