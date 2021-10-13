ЦЫГАНЫК:«Петраков не любит Караваева. У него все на интуиции: как Бог даст»

Футбольный журналист оценил работу главного тренера сборной Украины

  • 13.10.2021 23:45
  • 960 просмотров
  • 3 комментария
ЦЫГАНЫК:«Петраков не любит Караваева. У него все на интуиции: как Бог даст»
© УАФ. Петраков и Караваев

Футбольный журналист Игорь Цыганык оценил работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова в игре против Боснии и Герцеговины (1:1):

«Петраков не любит Караваева. Тренер принимает решения, какие хочет. Если у тебя, кроме Шапаренко, больше нет центральных хавов, и ты не ставишь в состав Пихаленка, то неси ответственность. Если ты выпускаешь Сикана вместо Яремчука – тоже.

У Петракова все построено на интуиции: как Бог даст. В его заменах не было никакой логики».

12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

Источник — FootballHub

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Казюк
    online
    Александр Казюк, 14.10.2021 00:24
    +2
    Петраков конечно начудил с заменами. Да и Каравэ надеюсь ещё будет играть,и поможет сборной.
    А вот Циганков обычный балабол с манией величия, почему то решил что всем не пофиг на его мнение, которое он и ему подобные журнашлюшки выдают за «экспертное». Реально «заграв» уже
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 14.10.2021 00:14
    +2
    Караваєв підвів з казахами, навіщо його ставити в основу проти Боснії?
    Тимчик відіграв добре.
    Ну а Циганик з його фразою "Це я можу вам сказати однозначно!" вже починає набридати
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
    Александр Казюк, 14.10.2021 00:35
    0
    Александр Казюк, 14.10.2021 00:24
    Петраков конечно начудил с заменами. Да и Каравэ надеюсь ещё будет играть,и поможет сборной.
    А вот Циганков обычный балабол с манией величия, почему то решил что всем не пофиг на его мнение, которое он и ему подобные журнашлюшки выдают за «экспертное». Реально «заграв» уже
    Циганык*
    Ссылка
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