Михаил МУДРИК: «Поражение от Франции было ударом под дых»

Нападающий молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу 1:0 над Фарерскими островами в отборе на Евро-2023:

«По большей части, мы выполнили установку главного тренера. Нам нужно было реабилитироваться после игры с Францией. Для нас это был удар под дых.

Мы понимали, что нам нужно выходить злыми и играть только на победу. Только победа и хорошая игра могла вернуть нас обратно в борьбу за первое место».