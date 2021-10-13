Михаил МУДРИК: «Поражение от Франции было ударом под дых»

Форвард молодежной сборной Украины – о последних матчах

  • 13.10.2021 23:04
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Михаил МУДРИК: «Поражение от Франции было ударом под дых»
© Владимир Раснер. Михаил Мудрик

Нападающий молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу 1:0 над Фарерскими островами в отборе на Евро-2023:

«По большей части, мы выполнили установку главного тренера. Нам нужно было реабилитироваться после игры с Францией. Для нас это был удар под дых.

Мы понимали, что нам нужно выходить злыми и играть только на победу. Только победа и хорошая игра могла вернуть нас обратно в борьбу за первое место».

Источник — ТК Футбол

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