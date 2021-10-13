Стало известно, когда состоится перенесенный матч Миная с Колосом

Стало известно, когда пройдет перенесенный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Минай» и «Колос» проведут встречу 24 ноября. Время проведения поединка станет известно позже.
Матч не состоялся в назначенный срок из-за участия «Колоса» в квалификации Лиги конференций.
Этот поединок станет третьим подряд домашним матчем «Минаем» в ноябре. Всего в этом месяце команда сыграет 4 подряд домашних матча (6, 20, 24 и 27 ноября).
Источник — ФК Минай
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