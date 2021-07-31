Матч Миная с Колосом в 3-м туре УПЛ перенесен. Стала известна причина

Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч 3-го тура чемпионата Украины между командами «Минай» и Колос с 7 августа на более поздний срок.

Ходатайство клуба «Колос» было удовлетворено. Дата проведения этого матча будет определена дополнительно.

Дело в том, что клуб из Ковалевки сыграет против «Шахтера» из Караганды в 3-м раунде квалификации Лиги конференций. Матч в Украине пройдет 5 августа, а ответная встреча в Казахстане запланирована на 10 августа.