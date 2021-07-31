Матч Миная с Колосом в 3-м туре УПЛ перенесен. Стала известна причина

Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч 3-го тура чемпионата Украины между командами «Минай» и Колос с 7 августа на более поздний срок.
Ходатайство клуба «Колос» было удовлетворено. Дата проведения этого матча будет определена дополнительно.
Дело в том, что клуб из Ковалевки сыграет против «Шахтера» из Караганды в 3-м раунде квалификации Лиги конференций. Матч в Украине пройдет 5 августа, а ответная встреча в Казахстане запланирована на 10 августа.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.