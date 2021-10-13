ФОТО. Защитник Динамо встретился с Ромелу Лукаку

Денис Попов продолжает восстанавливаться после травмы

  • 13.10.2021 22:09
  • 2429 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Защитник Динамо встретился с Ромелу Лукаку
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Сейчас Денис Попов продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок, из-за которого в 2021 году уже не сыграет.

Во время процесса реабилитации защитник «Динамо» встретился со звездным форвардом «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. «Король Бельгии», - подписал Попов фото у себя в Инстаграме:

Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 13.10.2021 22:12
    +2
    Поправляйся Денис
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