ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал экс-вратаря Ювентуса и Ромы

«Милан» официально объявил о подписании на правах свободного агента голкипера Антонио Миранте. Контракт с 38-летним итальянским вратарем рассчитан до конца текущего сезона.

Причиной подписания Миранте стала серьезная травма основного вратаря команды, Майка Меньяна, который выбыл на два с половиной месяца.

Миранте является воспитанником «Ювентуса». Кроме туринцев, вратарь выступал за «Кротоне», «Сиену», «Сампдорию», «Парму» и «Болонью». Предыдущим клубом Миранте была «Рома», цвета которой он защищал в 2018 – 2021 годах. Летом вратарь стал свободным агентом.