ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал экс-вратаря Ювентуса и Ромы

Антонио Миранте стал игроком «Милана»

  • 13.10.2021 21:24
  • 548 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал экс-вратаря Ювентуса и Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Миранте

«Милан» официально объявил о подписании на правах свободного агента голкипера Антонио Миранте. Контракт с 38-летним итальянским вратарем рассчитан до конца текущего сезона.

Причиной подписания Миранте стала серьезная травма основного вратаря команды, Майка Меньяна, который выбыл на два с половиной месяца.

Миранте является воспитанником «Ювентуса». Кроме туринцев, вратарь выступал за «Кротоне», «Сиену», «Сампдорию», «Парму» и «Болонью». Предыдущим клубом Миранте была «Рома», цвета которой он защищал в 2018 – 2021 годах. Летом вратарь стал свободным агентом.

Источник — ФК Милан

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности