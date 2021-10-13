Милан потерял основного вратаря до конца года

«Милан» официально сообщил о том, что основной вратарь команды Майк Меньян перенес операцию на запястье левой руки, которое он ранее травмировал.
По прогнозам врачей, Меньян пропустит примерно 10 недель. Это означает, что, скорее всего, в 2021 году французский голкипер уже не сыграет.
«Милан» уже начал в срочном порядке искать вратаря на рынке свободных агентов. Ранее сообщалось о том, что «россонери» подпишут Антонио Миранте.
Источник — ФК Милан
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