Милан потерял основного вратаря до конца года

«Милан» официально сообщил о том, что основной вратарь команды Майк Меньян перенес операцию на запястье левой руки, которое он ранее травмировал.

По прогнозам врачей, Меньян пропустит примерно 10 недель. Это означает, что, скорее всего, в 2021 году французский голкипер уже не сыграет.

«Милан» уже начал в срочном порядке искать вратаря на рынке свободных агентов. Ранее сообщалось о том, что «россонери» подпишут Антонио Миранте.