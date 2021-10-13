Юрий ВЕРНИДУБ: «Уверен, что у команд вроде Реала есть недооценка соперника»

Украинский тренер рассказал о победе в Лиге чемпионов

  • 13.10.2021 19:11
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Уверен, что у команд вроде Реала есть недооценка соперника»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб считает, то его команда сенсационно обыграла «Реал» в Лиге чемпионов благодаря недооценке соперника.

«Реал» - клуб мирового уровня с топ-игроками и топ-тренером. Но я все равно уверен, что у таких команд есть недооценка. Кто они, а кто мы. И они выходят и думают, что можно обыграть без усилий».

«Я понимал, что мы будем без мяча играть. Как можно с ними контролировать мяч? Карло Анчелотти после игры поблагодарил за игру и пожелал удачи», - сказал Вернидуб в интервью каналу Первый Приднестровский.

«Шериф» после двух туров сенсационно лидирует с 6 очками.

Источник — YouTube

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