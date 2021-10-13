Юрий ВЕРНИДУБ: «Уверен, что у команд вроде Реала есть недооценка соперника»

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб считает, то его команда сенсационно обыграла «Реал» в Лиге чемпионов благодаря недооценке соперника.

«Реал» - клуб мирового уровня с топ-игроками и топ-тренером. Но я все равно уверен, что у таких команд есть недооценка. Кто они, а кто мы. И они выходят и думают, что можно обыграть без усилий».

«Я понимал, что мы будем без мяча играть. Как можно с ними контролировать мяч? Карло Анчелотти после игры поблагодарил за игру и пожелал удачи», - сказал Вернидуб в интервью каналу Первый Приднестровский.

«Шериф» после двух туров сенсационно лидирует с 6 очками.