Прогноз на матч Лестер – МЮ. Манкунианцы остались без ключевых защитников

В АПЛ красные дьяволы не выиграли в двух предыдущих турах

  • 13.10.2021 17:53
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Прогноз на матч Лестер – МЮ. Манкунианцы остались без ключевых защитников

Центральным матчем АПЛ в этот уикенд станет игра Лестера, официальным беттинг партнером которого является Parimatch, с Манчестер Юнайтед (16.10). Лисы неплохо начали сезон, выиграв Суперкубок Англии у Манчестер Сити, но в последних четырех матчах чемпионата команда не побеждала (2 ничьи и 2 поражения) и опустилась на 13 место в таблице (8 очков). У Манчестер Юнайтед дела идут тоже не лучшим образом, в АПЛ красные дьяволы не выиграли в двух предыдущих турах (ничья и поражение). Но при этом команда с 14 очками делит с Манчестер Сити третье место, уступая лишь по разнице мячей.

Сейчас аналитики Parimatch дают 46% на победу красных дьяволов, 27% на ничью и 27% на победу Лестера. Тут стоит отметить, что в прошлом сезоне Манчестер Юнайтед ни разу не обыгрывал Лестер. Была ничья в чемпионате на выезде, после чего манкунианцы уступили в Кубке и в домашнем матчей АПЛ.

В последнее время команды обязательно забивают друг другу. Вполне можно рассчитывать, что и эта встреча будет результативной. Лестер, например, в двух предыдущих турах АПЛ забивал по два мяча. Во время паузы, связанной с матчами сборных, команда получила возможность передохнуть и настроиться на чемпионат. Скоро мы узнаем, пошел ли перерыв на пользу лисам и смогут ли они улучшить свое положение в турнирной таблице.

Манчестер Юнайтед, тем временем, лишился основного защитника Рафаэля Варана, тот получил травму в финале Лиги наций Испания – Франция. К тому же ранее получил повреждение и Харри Магуайр. Так что красные дьяволы остались без своей ключевой пары центральных защитников. Лестеру такой расклад только на руку.

Источник — Sport.ua

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