Андрей ПАВЕЛКО: «Подход Петракова стал открытием для наших журналистов»

Президент УАФ Андрей Павелко считает, что многие не ожидали открытости тренера сборной Украины Александра Петракова.
Ранее наставник публично критиковал игроков, а также рассказывал, что происходит в коллективе.
«Мы общались с Петраковым по поводу его эмоций. И я ему говорил, что он - настоящий. Настоящий мужик и настоящий боец. Он откровенный, и в этом, наверное, открытие для наших журналистов. Раньше такого не было, чтобы открыто рассказывали, что происходит в команде».
«Петраков привнес искренность, но он будет преподносить разные подходы к пресс-конференциям. Все это - его решения. Как строить общение и все остальное», - сказал Павелко.
Источник — ПроФутбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.