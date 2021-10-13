Андрей ПАВЕЛКО: «Подход Петракова стал открытием для наших журналистов»

Президент УАФ не видит в этом проблем

  • 13.10.2021 18:22
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Андрей ПАВЕЛКО: «Подход Петракова стал открытием для наших журналистов»
© uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко считает, что многие не ожидали открытости тренера сборной Украины Александра Петракова.

Ранее наставник публично критиковал игроков, а также рассказывал, что происходит в коллективе.

«Мы общались с Петраковым по поводу его эмоций. И я ему говорил, что он - настоящий. Настоящий мужик и настоящий боец. Он откровенный, и в этом, наверное, открытие для наших журналистов. Раньше такого не было, чтобы открыто рассказывали, что происходит в команде».

«Петраков привнес искренность, но он будет преподносить разные подходы к пресс-конференциям. Все это - его решения. Как строить общение и все остальное», - сказал Павелко.

Ранее Павелко рассказал о контракте Петракова.

Источник — ПроФутбол

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