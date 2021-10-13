Индиан-Уэллс. Монфис вышел в четвертый круг на Зверева

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал еще одну победу на Мастерсе в США.
В поединке третьего круга муж Элина Свитолиной, который посеянный под 14-м номером, переиграл Кевина Андерсона из ЮАР.
В следующем раунде Монфис сразится с третьим номером посева немцем Александром Зверевым, который одолел Энди Маррея.
Индиан-Уэллс. Третий круг
Гаэль Монфис (Франция, 14) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 7:5, 6:2
Александр Зверев (Германия, 3) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 7:6(4)
Ранее Свитолина завершила выступления на турнире.
Источник — Sport.ua
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