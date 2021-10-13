Индиан-Уэллс. Монфис вышел в четвертый круг на Зверева

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал еще одну победу на Мастерсе в США.

В поединке третьего круга муж Элина Свитолиной, который посеянный под 14-м номером, переиграл Кевина Андерсона из ЮАР.

В следующем раунде Монфис сразится с третьим номером посева немцем Александром Зверевым, который одолел Энди Маррея.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Гаэль Монфис (Франция, 14) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 7:5, 6:2

Александр Зверев (Германия, 3) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 7:6(4)

Ранее Свитолина завершила выступления на турнире.