Николай МАТВИЕНКО: «Сложно что-то говорить. Результат вообще не устраивает»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко недоволен ничьей 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.

«Сложно говорить, потому что не тот результат, который мы хотели. Вообще нас не устраивает».

«Считаю, что нужно свои моменты реализовывать и не допускать такие ошибки, которые были в моменте с пропущенным голом», - сказал Матвиенко.

Сборной осталось провести последний матч отбора - с Боснией на выезде.