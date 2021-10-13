Николай МАТВИЕНКО: «Сложно что-то говорить. Результат вообще не устраивает»

Защитник оценил матч отбора ЧМ-2022 против Боснии

  • 13.10.2021 15:51
  • 397 просмотров
  • 2 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «Сложно что-то говорить. Результат вообще не устраивает»
© uaf.ua

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко недоволен ничьей 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.

«Сложно говорить, потому что не тот результат, который мы хотели. Вообще нас не устраивает».

«Считаю, что нужно свои моменты реализовывать и не допускать такие ошибки, которые были в моменте с пропущенным голом», - сказал Матвиенко.

Сборной осталось провести последний матч отбора - с Боснией на выезде.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 13.10.2021 15:53
    0
    Лучший.
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 13.10.2021 16:04
    -1
    После каждого матча одно и тоже трындят, надоели уже...
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