Николай МАТВИЕНКО: «Сложно что-то говорить. Результат вообще не устраивает»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко недоволен ничьей 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.
«Сложно говорить, потому что не тот результат, который мы хотели. Вообще нас не устраивает».
«Считаю, что нужно свои моменты реализовывать и не допускать такие ошибки, которые были в моменте с пропущенным голом», - сказал Матвиенко.
Сборной осталось провести последний матч отбора - с Боснией на выезде.
Источник — Футбол 1/2/3
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