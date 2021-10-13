Резвое начало, странные замены, где Малина? Но свет в конце туннеля есть

На «Арене Львов» сборной Украины в игре против команды Боснии и Герцеговины нужна была победа. Но добыть ее не удалось – боевая ничья. Хотелось сказать «лишь ничья», хотя, если судить по сценарию матча, эту ничью стоит назвать закономерным и справедливым результатом. Что пошло не так и что будет дальше – давайте разбираться.

1. Тяжело даются вторые матчи «спарки»

Собственно, так было всегда, при любом тренере сборной, при любом кадровом подборе. Первый поединок из двух спаренных сборная Украины проводила, как правило, на хорошем уровне – и физическом, и эмоциональном. А вот второй зачастую складывался не лучшим образом. Игра против боснийцев лишь подтвердила эту неписанную истину. Матч против сборной Финляндии наши сыграли лучше – не только по результату, но и по игре. Был прессинг в исполнении «сине-желтых», был быстрый переход от обороны в атаку, был высокий эмоциональный заряд. В общем, в Хельсинки «наелись» по самое не хочу, но нужный результат добыли.

Во Львове сборную Украины хватило ровно на полчаса, в течение которых была и скорость, и мысль, и эмоции. Но под конец первого тайма «сдулись». Перерыв не помог, стало еще хуже. В целом мы нанесли лишь два удара в створ ворот, тогда как соперник – пять. В общем, это тот случай, когда не совсем уместно говорить, что победу упустили. Скорее, на победу не наиграли

2. Александр Петраков: правильная тактика, но…



Facebook Евгения Кравса. Александр Петраков

«Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат». Это слова наставника нашей сборной после игры на «Арене Львов». В принципе, слова правильные. Если говорить в общем. Действительно, чемпионат у нас средний. С этим не поспоришь. Но в данном случае, на мой взгляд, эти слова выглядят кощунственно. Потому что по сравнению с чемпионатом Украины чемпионат Боснии и Герцеговины выглядит как моська против слона. Да, я понимаю, что фактически все игроки основы команды Петева играют за рубежом. Но это уже второй вопрос. Почему наши там, то есть за бугром, не выступают – это наши проблемы.

Мне кажется, причину неудачи не стоит постоянно искать в уровне национального первенства. В этот раз ведь и ошибок наделали много. Причем не только на футбольном поле, но и на тренерском мостике. Считаю, что тактика на игру была выбрана правильно. Против мощной, рослой и цепкой команды, каковой являются боснийцы, априори сложно играть иначе, нежели в пять защитников. С помощью прессинга и разрезающих передач на фланги, где действовали быстрые футболисты, удалось поначалу сделать разницу. И в счете вели, и по моментам опасным. Но дальше сдулись. Тем не менее, первый тайм остался за нами. Мне кажется, что в перерыве Петраков должен был внести нужные коррективы в игру. Но он, на мой взгляд, не внес. Его замены – поздние и неудачные. Да и хаотичные, в общем. Почему Сикан, а не Довбик? Зачем понадобился Сидорчук? Получается, что всех креативных игроков тренер снял с поединка, а выпустил тех, кто по определению не мог повлиять на рисунок игры.

3. Что вообще творится с функциональной готовностью?

Я понимаю, что проблема системная, комплексная, и вряд ли Петраков в ней виноват, но все равно позволю себе задать риторический вопрос: почему мы постоянно проваливаемся во второй тайме? Оба матча с казахами, домашние игры с финнами и французами, вот теперь и игра против боснийцев…Почему игроков сборной Украины физически не хватает на всю игру? Это, кстати, было отчетливо видно и на Евро-2020. Ладно, если бы такое положение вещей наблюдалось в поединках против Англии или Франции. Это было бы закономерно. Ибо «у нас средний чемпионат». Но ведь оба вторых тайма мы проиграли сборной Казахстана. Сборной Казахстана, Карл! С этим определенно нужно что-то делать. В противном случае счастья не видать.



Facebook Евгения Кравса. Сергей Сидорчук

4. Малиновский

Все понимаю: очень больная тема, однако «проехать мимо» не получается. В силу разных причин заявка нашей сборной на октябрьские матчи получилась неоптимальной. Кто-то выпал из-за травм, и мы отлично знаем эти фамилии. Но это объективный момент. У боснийцев, кстати, тоже были серьезные кадровые пробоины. Но тема невызова Малиновского – вряд ли объективного характера. Тут ведь такое дело: если тренер выигрывает, то о невызванном по причине личного конфликта футболисте не вспоминают. Как, например, после игры с Финляндией. Но как только система дает сбой, что случилось в игре с Боснией, сразу же, подсознательно и интуитивно, всплывает фамилия одного из лучших отечественных легионеров. Не открою тайну, если скажу, что Руслан в игре на «Арене Львов» очень бы пригодился. Хотя бы потому, что с креативом у нашей сборной в этот раз было очень худо. Ушли с поля Ярмоленко и Шапаренко, и равноценно их заменить не удалось. Малиновский в этой связи был бы отличной опцией. Но Петракову, конечно же, виднее…

5. Шансы все равно есть

Победа точно бы приблизила нашу команду к плей-офф. Но мы получили ничью. Если оперировать сентенцией «все познается в сравнении», то ничья – это лучше, чем поражение. Хотя турнирная ситуация для нашей команды накануне последнего тура осложнилась. Мы все еще вторые, но финны, которых мы опережаем на одно очко, и боснийцы, которых опережаем на два балла, имеют матч в запасе. Да, этот матч лобовой. Тем не менее, победа любой из команд (либо финнов, либо боснийцев) автоматически делают ее фаворитом в борьбе за второе место.



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Однако нужно учесть и тот момент, что наша команда в ноябре проведет лишь один матч, тогда как наши главные конкуренты – по два. 13 ноября сыграют боснийцы и финны, а 16-го – Босния и Украина, Франция и Финляндия. То есть, на один матч, тем более решающий, наша команда должна настроиться соответствующе. То есть на победу. И этой победы, в принципе, должно хватить для выхода в плей-офф.