ЗАХОВАЙЛО: «Не вызвав Малиновского, Петраков выстрелил себе в ногу»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал ничейный результат матча Украина – Босния и Герцеговина (1:1).



«Многие болельщики и журналисты не понимают, почему игроки сборной во вторых таймах подсаживаются (устают) и не выдерживают функционально весь матч. Попробую объяснить. Сборная укомплектована игроками «Шахтера» и «Динамо», где исповедуется другой стиль игры. И соответственно игроки адаптированы к другим объёмам работы. Есть разница: выполнять скоростью работу на дистанциях 10-20 метров или, например, 50-60 метров? Разница огромная... Вот этим и отличается позиционный стиль от вертикального. В клубе ты адаптирован к другому виду нагрузок. И приглашая на пост главного тренера специалиста с другим стилем игры (чем в базовых командах), - ты очень рискуешь опозорится. В сборной команде нет время на физическую переподготовку игроков.



И добавлю. Малиновский как раз адаптирован к вертикальному стилю в «Аталанте». В конкретном случае Петраков, не вызвав его в сборную, выстрелил сам себе в ногу. И смешно было от него слышать, что на лавке запасных ему не хватило креативных игроков... И тем более, что он не подходит ему по стилю», – написал Заховайло в Фейсбуке.