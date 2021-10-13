СИДОРЧУК: «Не выиграли, но беспроигрышная серия во Львове продолжается»

Игрок национальной команды – о ничьей с Боснией и Герцеговиной

  • 13.10.2021 14:54
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СИДОРЧУК: «Не выиграли, но беспроигрышная серия во Львове продолжается»
© ТК Футбол 1/2/3. Сергей Сидорчук

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.
 
«Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам. Здесь всегда приятно играть. Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать», – заявил Сидорчук.
 
Свой заключительный матч в групповом раунде отбора ЧМ-2022 сборная Украины проведет 16 ноября против Боснии и Герцеговины.

Отметим, что сборная Украины провела 20-й матч во Львове, 17 из которых выиграла.

Источник — Футбол 1/2/3

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