СИДОРЧУК: «Не выиграли, но беспроигрышная серия во Львове продолжается»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.



«Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам. Здесь всегда приятно играть. Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать», – заявил Сидорчук.



Свой заключительный матч в групповом раунде отбора ЧМ-2022 сборная Украины проведет 16 ноября против Боснии и Герцеговины.

Отметим, что сборная Украины провела 20-й матч во Львове, 17 из которых выиграла.