УЕФА назвал крайний срок подачи заявок на проведение Евро-2028

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил сроки подачи заявок на проведение Евро-2028 для национальных ассоциаций, которые заинтересованы стать его хозяевами. Сделать это можно до марта 2022 года.
Избрание хозяев финальной стадии состоится в сентябре 2023 года. Как и в двух предыдущих розыгрышах, в финальной стадии Евро-2028 пройдет 51 матч с участием 24-х команд. Совместные заявки на проведение турнира разрешены при условии, что страны расположены географически компактно.
Заинтересованным сторонам необходимо иметь в распоряжении 10 стадионов следующей вместимости:
чистая вместимость не менее 60 000 зрителей - минимум 1 стадион;
чистая вместимость не менее 50 000 зрителей - минимум 1 стадион, но в основном 2 стадиона;
чистая вместимость не менее 40 000 зрителей - минимум 4 стадиона;
чистая вместимость не менее 30 000 зрителей - минимум 3 стадиона.
Ключевые даты для заинтересованных сторон:
23 марта 2022 - последний срок для национальных ассоциаций, чтобы подтвердить свой интерес к проведению финального турнира;
30 марта 2022 - претенденты получат требования к подаче заявок;
5 апреля 2022 - УЕФА объявит претендентов на проведение Евро-2028;
12 апреля 2023 - последний срок для подачи финального заявочного досье;
Сентябрь 2023 - избрание хозяев Евро-2028.
Для обеспечения соответствия спортивному и коммерческому формату турнира автоматическая квалификация на Евро гарантируется только одной (в случае проведения турнира в одной стране) или максимум двум принимающим ассоциациям (при условии победы совместной заявки), как это всегда и было в прошлом.
В случае, если ассоциаций-хозяев будет больше двух, автоматическую квалификацию им всем гарантировано быть не может.
Ранее сообщалось, что в проведении Евро-2028 заинтересованы Италия, балканские и скандинавские страны.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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