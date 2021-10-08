Италия подаст заявку на проведение Евро-2028

Об этом сообщил президент местной Федерации футбола

  • 08.10.2021 17:10
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Италия подаст заявку на проведение Евро-2028
© Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэле Гравина

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил о том, что подаст заявку на проведение Евро-2028:

«Я подаю заявку на проведение Евро-2028 в Италии. Таким образом мы сможем наконец-то реконструировать стадионы».

Место проведения Евро-2028 будет определено в следующем году. На то, чтобы принять турнир, претендуют две совместные заявки: Румыния/Греция/Сербия/Болгария и Дания/Швеция/Норвегия/Финляндия.

Италия ранее принимала чемпионаты Европы в 1968 и 1980 году.

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