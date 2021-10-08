Италия подаст заявку на проведение Евро-2028

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил о том, что подаст заявку на проведение Евро-2028:
«Я подаю заявку на проведение Евро-2028 в Италии. Таким образом мы сможем наконец-то реконструировать стадионы».
Место проведения Евро-2028 будет определено в следующем году. На то, чтобы принять турнир, претендуют две совместные заявки: Румыния/Греция/Сербия/Болгария и Дания/Швеция/Норвегия/Финляндия.
Италия ранее принимала чемпионаты Европы в 1968 и 1980 году.
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