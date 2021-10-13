Сборная Украины побила личный антирекорд

Наша команда пропустила в 10-м матче подряд

  • 13.10.2021 13:50
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Сборная Украины побила личный антирекорд
© Facebook Евгения Кравса

В матче с Боснией (1:1) сборная Украины продлила свою серию с пропущенными голами до 10 игр. Тем самым наша команда побила личный антирекорд 10-летней давности. Последний раз украинцы оставались «сухими» 7 июня 2021 года, когда дома в товарищеской встрече разгромили Кипр со счетом 4:0.

К слову, мяч забитый защитником боснийцев Анелом Ахмедходжичем, стал 100-м, пропущенным сборной Украины на своем поле. 45 раз нашим голкиперам в родных стенах довелось вынимать «круглого» из сетки в товарищеских матчах, 27 - в чемпионатах Европы, 24 - в чемпионатах мира, 3 - в Лиге наций и 1 - на международном турнире.

Самые продолжительные серии сборной Украины с пропущенными мячами

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

10*

13.06.2021

Нидерланды (г)

2:3

 

 

 

9

11.08.2010

Нидерланды (д)

1:1

01.06.2011

Узбекистан (д)

2:0

8

18.02.2004

Ливия (г)

1:1

13.10.2004

Грузия (д)

2:0

7

26.08.1992

Венгрия (г)

1:2

23.10.1993

США (г)

1:0

7

15.03.1994

Израиль (г)

0:1

12.10.1994

Словения (д)

0:0

7

29.05.2016

Румыния (н)

4:3

09.10.2016

Косово (д)

3:0

6

06.09.1995

Литва (г)

3:1

31.08.1996

Сев. Ирландия (г)

1:0

6

06.10.2001

Польша (г)

1:1

17.05.2002

Югославия (н)

2:0

6

11.11.2020

Польша (г)

0:2

03.06.2021

Сев. Ирландия (д)

1:0

* серия не закончена.

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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