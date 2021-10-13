Сборная Украины побила личный антирекорд

В матче с Боснией (1:1) сборная Украины продлила свою серию с пропущенными голами до 10 игр. Тем самым наша команда побила личный антирекорд 10-летней давности. Последний раз украинцы оставались «сухими» 7 июня 2021 года, когда дома в товарищеской встрече разгромили Кипр со счетом 4:0.
К слову, мяч забитый защитником боснийцев Анелом Ахмедходжичем, стал 100-м, пропущенным сборной Украины на своем поле. 45 раз нашим голкиперам в родных стенах довелось вынимать «круглого» из сетки в товарищеских матчах, 27 - в чемпионатах Европы, 24 - в чемпионатах мира, 3 - в Лиге наций и 1 - на международном турнире.
Самые продолжительные серии сборной Украины с пропущенными мячами
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
10*
|
13.06.2021
|
Нидерланды (г)
|
2:3
|
|
|
|
9
|
11.08.2010
|
Нидерланды (д)
|
1:1
|
01.06.2011
|
Узбекистан (д)
|
2:0
|
8
|
18.02.2004
|
Ливия (г)
|
1:1
|
13.10.2004
|
Грузия (д)
|
2:0
|
7
|
26.08.1992
|
Венгрия (г)
|
1:2
|
23.10.1993
|
США (г)
|
1:0
|
7
|
15.03.1994
|
Израиль (г)
|
0:1
|
12.10.1994
|
Словения (д)
|
0:0
|
7
|
29.05.2016
|
Румыния (н)
|
4:3
|
09.10.2016
|
Косово (д)
|
3:0
|
6
|
06.09.1995
|
Литва (г)
|
3:1
|
31.08.1996
|
Сев. Ирландия (г)
|
1:0
|
6
|
06.10.2001
|
Польша (г)
|
1:1
|
17.05.2002
|
Югославия (н)
|
2:0
|
6
|
11.11.2020
|
Польша (г)
|
0:2
|
03.06.2021
|
Сев. Ирландия (д)
|
1:0
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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