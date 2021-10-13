Сборная Украины побила личный антирекорд

В матче с Боснией (1:1) сборная Украины продлила свою серию с пропущенными голами до 10 игр. Тем самым наша команда побила личный антирекорд 10-летней давности. Последний раз украинцы оставались «сухими» 7 июня 2021 года, когда дома в товарищеской встрече разгромили Кипр со счетом 4:0.

К слову, мяч забитый защитником боснийцев Анелом Ахмедходжичем, стал 100-м, пропущенным сборной Украины на своем поле. 45 раз нашим голкиперам в родных стенах довелось вынимать «круглого» из сетки в товарищеских матчах, 27 - в чемпионатах Европы, 24 - в чемпионатах мира, 3 - в Лиге наций и 1 - на международном турнире.

Самые продолжительные серии сборной Украины с пропущенными мячами

Серия Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 10* 13.06.2021 Нидерланды (г) 2:3 9 11.08.2010 Нидерланды (д) 1:1 01.06.2011 Узбекистан (д) 2:0 8 18.02.2004 Ливия (г) 1:1 13.10.2004 Грузия (д) 2:0 7 26.08.1992 Венгрия (г) 1:2 23.10.1993 США (г) 1:0 7 15.03.1994 Израиль (г) 0:1 12.10.1994 Словения (д) 0:0 7 29.05.2016 Румыния (н) 4:3 09.10.2016 Косово (д) 3:0 6 06.09.1995 Литва (г) 3:1 31.08.1996 Сев. Ирландия (г) 1:0 6 06.10.2001 Польша (г) 1:1 17.05.2002 Югославия (н) 2:0 6 11.11.2020 Польша (г) 0:2 03.06.2021 Сев. Ирландия (д) 1:0

* серия не закончена.