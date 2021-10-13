Андрей ПЯТОВ: «Не время заниматься самобичеванием. Шанс есть»

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.
«Ощущение, словно проиграли
Это если говорить на чистоту. Как капитан, скажу, что не время предаваться эмоциям и заниматься самобичеванием.
Шанс есть. О нем и нужно думать. За него нужно хвататься.
На все 100% уверен, что каждый из ребят отдал все силы. Да, иногда и этого мало для победы.
P.S. Отдельная благодарность тем, кто создал невероятную атмосферу на стадионе. Это было невероятно», — написал Пятов.
Пятов вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.
Источник — Instagram
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