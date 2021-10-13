Андрей ПЯТОВ: «Не время заниматься самобичеванием. Шанс есть»

Вратарь сборной Украины прокомментировал поединок с Боснией и Герцеговиной (1:1)

  • 13.10.2021 13:28
  • 421 просмотр
  • 2 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Не время заниматься самобичеванием. Шанс есть»
© УАФ. Андрей Пятов

37-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

«Ощущение, словно проиграли

Это если говорить на чистоту. Как капитан, скажу, что не время предаваться эмоциям и заниматься самобичеванием.

Шанс есть. О нем и нужно думать. За него нужно хвататься.

На все 100% уверен, что каждый из ребят отдал все силы. Да, иногда и этого мало для победы.

P.S. Отдельная благодарность тем, кто создал невероятную атмосферу на стадионе. Это было невероятно», — написал Пятов.

Пятов вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Octopus
    online
    Octopus, 13.10.2021 13:46
    0
    А чем заниматься? Наш футбол умер буквально за лето. Клубы послабше вылетают от казахов, посильнее от молдован, сборная опустилась до уровня финнов, которые сроду никуда не попадали, ни на какие мундиали.
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    AЛВ
    online
    AЛВ, 13.10.2021 13:35
    0
    Шанс є в плей офф "відгребти" по 4:0,5:0
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