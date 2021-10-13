Индиан-Уэллс. Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/4 финала

Элина проиграла, конкурентки за поездку на Итоговый турнир продолжают борьбу

  • 13.10.2021 13:17
  • 532 просмотра
  • 0 комментариев
Индиан-Уэллс. Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/4 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

12-го октября на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс состоялись поединки четвертого круга.
 
Украинка Элина Свитолина свой матч проиграла, а все ее конкурентки за поездку на Итоговый турнир WTA свои матчи выиграли.

Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Анетт Контавейт [18] –  Беатрис Хаддад Майя – 6:0, 6:2
 Онс Жабер [12] –  Анна Калинская [Q] – 6:2, 6:2

 Паула Бадоса [21] –  Барбора Крейчикова [3] – 6:1, 7:5
 Анжелик Кербер [10] –  Айла Томлянович – 6:4, 6:1

Нижняя часть сетки

 Виктория Азаренко [27] –  Александра Саснович – 6:3, 6:4
 Джессика Пегула [19] –  Элина Свитолина [4] – 6:1, 6:1

 Шелби Роджерс –  Лейла Фернандес [23] – 2:6, 6:1, 7:6(4)
 Алена Остапенко [24] –  Ига Cвёнтек [2] – 6:4, 6:3

Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Анетт Контавейт [18] –  Онс Жабер [12]
 Паула Бадоса [21] –  Анжелик Кербер [10]

Нижняя часть сетки

 Виктория Азаренко [27] –  Джессика Пегула [19]
 Шелби Роджерс –  Алена Остапенко [24]

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности