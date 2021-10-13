Индиан-Уэллс. Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/4 финала

12-го октября на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс состоялись поединки четвертого круга.
Украинка Элина Свитолина свой матч проиграла, а все ее конкурентки за поездку на Итоговый турнир WTA свои матчи выиграли.
Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Анетт Контавейт [18] – Беатрис Хаддад Майя – 6:0, 6:2
Онс Жабер [12] – Анна Калинская [Q] – 6:2, 6:2
Паула Бадоса [21] – Барбора Крейчикова [3] – 6:1, 7:5
Анжелик Кербер [10] – Айла Томлянович – 6:4, 6:1
Нижняя часть сетки
Виктория Азаренко [27] – Александра Саснович – 6:3, 6:4
Джессика Пегула [19] – Элина Свитолина [4] – 6:1, 6:1
Шелби Роджерс – Лейла Фернандес [23] – 2:6, 6:1, 7:6(4)
Алена Остапенко [24] – Ига Cвёнтек [2] – 6:4, 6:3
Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Анетт Контавейт [18] – Онс Жабер [12]
Паула Бадоса [21] – Анжелик Кербер [10]
Нижняя часть сетки
Виктория Азаренко [27] – Джессика Пегула [19]
Шелби Роджерс – Алена Остапенко [24]
Источник — Sport.ua
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