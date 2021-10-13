ФОТО. Горячий поцелуй. Манор Соломон получил награду от своей девушки

Футболист сборной Израиля помог своей команде обыграть Молдову (2:1)

  • 13.10.2021 12:41
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ФОТО. Горячий поцелуй. Манор Соломон получил награду от своей девушки
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

22-летний вингер донецкого «Шахтера» и сборной Израиля по футболу Манор Соломон принял участие в домашнем поединке отбора на ЧМ-2022 против Молдовы (2:1).

Соломон вышел на поле в стартовом составе сборной Израиля и провел полный матч, на 28-й минуте отметившись результативной передачей на Захави, который сделал счет 1:0.

После финального свистка Соломон получил горячий поцелуй от своей девушки Даны Вошиной, которая наблюдала за игрой с трибуны.

«Моя сила», — прокомментировал Манор фото с Даной.

Источник — Instagram

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