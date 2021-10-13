ФОТО. Горячий поцелуй. Манор Соломон получил награду от своей девушки

22-летний вингер донецкого «Шахтера» и сборной Израиля по футболу Манор Соломон принял участие в домашнем поединке отбора на ЧМ-2022 против Молдовы (2:1).
Соломон вышел на поле в стартовом составе сборной Израиля и провел полный матч, на 28-й минуте отметившись результативной передачей на Захави, который сделал счет 1:0.
После финального свистка Соломон получил горячий поцелуй от своей девушки Даны Вошиной, которая наблюдала за игрой с трибуны.
«Моя сила», — прокомментировал Манор фото с Даной.
Источник — Instagram
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