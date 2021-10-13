Ньюкасл нацелился на бомбардира Челси

«Ньюкасл» активно интересуется 25-летним форвардом «Челси» и сборной Германии Тимо Вернером. Агентство, представляющее интересы футболиста, регулярно контактирует с руководством «Ньюкасла».

Вернер защищает цвета «Челси» с лета 2020 года после перехода из «Лейпцига» за €53 миллиона.

В текущем сезоне Вернер провел за «Челси» 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Тимо составляет €55 миллионов.

Ранее Публичный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии официально сообщил о покупке 100% акций «Ньюкасла».