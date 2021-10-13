InStat: Матвиенко – лучший игрок Украины в матче с Боснией и Герцеговиной

Самым полезным игроком сборной Украины в домашнем поединке с командой Босния и Герцеговины (1:1) стал защитник Николай Матвиенко.
Рейтинг эффективности игры 25-летнего игрока, InStat Index, составил 300 баллов. В топ-3 также вошли Андрей Ярмоленко (292) и Эдуард Соболь (280).
Отметим, что в составе соперников два игрока получили больше 300 очков – Анел Ахмедходжич (309) и Амир Хаджиахметович (305).
Источник — Трибуна
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Точнее он считает все и имея большой процент точных передач , пусть и не в последнюю треть - можно получить оценку выше среднего а если ещё отдавать с продвижением как Николай - то вот и 300 балов
Основная суть ТТД (Тактико-технических действий) заключается в том, что практически каждое действие футболиста на поле идет в статистику: передач, отборов, единоборств, ударов по воротам, перехватов и так далее. За каждое такое действие «начисляется» балл, а также вычисляется % брака по этим действиям. Чем больше действий и меньше брака – тем лучше играет игрок (либо команда, если эти действия всех игроков суммируются).
По сути он за матч допустил всего одну серьёзную позиционную ошибку , но она привела к голу
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