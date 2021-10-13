InStat: Матвиенко – лучший игрок Украины в матче с Боснией и Герцеговиной

Николай набрал 300 баллов в рейтинге эффективности

  • 13.10.2021 12:18
  • 5023 просмотра
  • 8 комментариев
InStat: Матвиенко – лучший игрок Украины в матче с Боснией и Герцеговиной
© УАФ

Самым полезным игроком сборной Украины в домашнем поединке с командой Босния и Герцеговины (1:1) стал защитник Николай Матвиенко.
 
Рейтинг эффективности игры 25-летнего игрока, InStat Index, составил 300 баллов. В топ-3 также вошли Андрей Ярмоленко (292) и Эдуард Соболь (280).
 
Отметим, что в составе соперников два игрока получили больше 300 очков – Анел Ахмедходжич (309) и Амир Хаджиахметович (305).

Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 13.10.2021 13:00
    +4
    serge_kr, 13.10.2021 12:46
    Интересно сколько получил Забарвный, который снова привозил
    Что привозил ? Дешевую водку в твою общагу ? Так то не Забарный был
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    Джони Ток
    online
    Джони Ток, 13.10.2021 12:22
    +4
    Гол привез и лучший, откуда єти експерди)))
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    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 13.10.2021 12:37 (изменен)
    +3
    Джони Ток, 13.10.2021 12:22
    Гол привез и лучший, откуда єти експерди)))
    Инста своеобразно считает ТТД по КПД
    Точнее он считает все и имея большой процент точных передач , пусть и не в последнюю треть - можно получить оценку выше среднего а если ещё отдавать с продвижением как Николай - то вот и 300 балов
    Основная суть ТТД (Тактико-технических действий) заключается в том, что практически каждое действие футболиста на поле идет в статистику: передач, отборов, единоборств, ударов по воротам, перехватов и так далее. За каждое такое действие «начисляется» балл, а также вычисляется % брака по этим действиям. Чем больше действий и меньше брака – тем лучше играет игрок (либо команда, если эти действия всех игроков суммируются).
    По сути он за матч допустил всего одну серьёзную позиционную ошибку , но она привела к голу
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    u6464u
    online
    u6464u, 13.10.2021 12:28
    +1
    Джони Ток, 13.10.2021 12:22
    Гол привез и лучший, откуда єти експерди)))
    как по мне тоже Коля не играл плотно с игроком откуда и гол пришёл, странный какой то лучший игрок, не иначе стёб какой то.
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    antt
    online
    antt, 13.10.2021 13:48
    0
    Із фінами гол привіз, із боснійцями також щось подібне. І кращий гравець - немає Миколенко є Матвієнко. Хоча кому тримати напад добрих європейських середняків-збірних. Вот і є добрі показники і пропущені голи.
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    Болела
    online
    Болела, 13.10.2021 13:01
    0
    Дуже багато боротьби виграв. Перший тайм особливо, випалив там фланг. Але при пропущеному дійсно зіграв з зазором в штрафній.
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    DK1961
    online
    DK1961, 13.10.2021 13:30
    -1
    Джони Ток, 13.10.2021 12:22
    Гол привез и лучший, откуда єти експерди)))
    Уже который матч он гол привозит - и он же лучший и самый эффективный ???
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    serge_kr
    online
    serge_kr, 13.10.2021 12:46
    -4
    Интересно сколько получил Забарвный, который снова привозил
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