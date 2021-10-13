InStat: Матвиенко – лучший игрок Украины в матче с Боснией и Герцеговиной

Самым полезным игроком сборной Украины в домашнем поединке с командой Босния и Герцеговины (1:1) стал защитник Николай Матвиенко.



Рейтинг эффективности игры 25-летнего игрока, InStat Index, составил 300 баллов. В топ-3 также вошли Андрей Ярмоленко (292) и Эдуард Соболь (280).



Отметим, что в составе соперников два игрока получили больше 300 очков – Анел Ахмедходжич (309) и Амир Хаджиахметович (305).