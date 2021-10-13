Мирон МАРКЕВИЧ: «Не нужно паниковать, ничего страшного не произошло»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал поединок «сине-желтых» против сборной Боснии и Герцеговины (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

«И при предыдущем тренере сборной Украины, Андрее Шевченко, нашим футболистам трудно давался второй из спаренных поединков. Вот и вчера не исключено, что сказалась усталость, короткая скамейка запасных, ведь те резервисты, которые вышли на замену, игру не усилили.

Хотя большую часть первого тайма подопечные Александра Петракова провели удачно: забили, были еще моменты отличиться. Однако после перерыва гости воспользовались тем, что хозяева сбавили обороты, уже высоко не прессинговали и взяли мяч под свой контроль.

Ничейный счет нужно признать справедливым. Конечно, досадно, что не удалось по максимуму воспользоваться преимуществом родных стен, тем более, что поддержка 12-го игрока, болельщиков, была мощнейшей.

Однако не нужно паниковать, ничего страшного не произошло. Необходимо все проанализировать и во всеоружии подойти к повторному поединку с боснийцами. Все и дальше в наших руках — нужно побеждать», — считает Маркевич.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября.