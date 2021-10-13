Михаил МУДРИК: «Все еще голоден»

20-летний вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик принял участие в победном матче сборной Украины U-21 с Фарерскими островами (1:0) в рамках отбора на Евро-2023.
«Все еще голоден», — прокомментировал Михаил фото с матча.
Мудрик вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.
Источник — Instagram
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