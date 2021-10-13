Михаил МУДРИК: «Все еще голоден»

Футболист сборной Украины U-21 принял участие в матче против Фарерских островов (1:0)

  • 13.10.2021 10:59
  • 630 просмотров
  • 4 комментария
Михаил МУДРИК: «Все еще голоден»
© Instagram. Михаил Мудрик

20-летний вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик принял участие в победном матче сборной Украины U-21 с Фарерскими островами (1:0) в рамках отбора на Евро-2023.

«Все еще голоден», — прокомментировал Михаил фото с матча.

Мудрик вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Hyperion
    online
    Hyperion, 13.10.2021 12:20
    0
    Великолепная скорость и техника. Возможно, у него очень хорошее будущее. Понты? Ну так молодой еще.)
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    romeo_xai
    online
    romeo_xai, 13.10.2021 11:28
    0
    Одні понти. Ти ще навіть пороху не понюхав хлопче. А писати англійською навіщо, маю сумніви що він нею володіє на рівні. Не буде з нього діла
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    Болела
    Болела, 13.10.2021 11:20
    0
    Що означає «все ще»? Ти тільки починаєш , хлопче. Не вистачало щоб ти у цьому віці уже наївся ))
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 13.10.2021 11:16
    0
    классный мяч забил
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