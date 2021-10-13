Джессика ПЕГУЛА: «Это был великолепный день»

27-летняя американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной в матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс.

«Я думаю, что играла очень уверенно, не совершая большого количества ошибок. Отлично пробивала по мячу, и хорошо подавала. Это был великолепный день. Я понимаю, что в матче принимала много действительно хороших решений в нужные моменты. Это, очевидно, и помогло обыграть Свитолину.

Опыт приходит как с поражениями, так и с победами. После каждого такого матча я чувствую себя уверенно и всё больше осознаю, что спокойно могу играть на таком высоком уровне. Думаю, я начала понимать всё это в текущем сезоне, что и помогает мне сейчас добиваться хороших результатов», - сказала Пегула.