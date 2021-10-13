Джессика ПЕГУЛА: «Это был великолепный день»

Американка – о победе над Элиной Свитолиной

  • 13.10.2021 10:58
  • 145 просмотров
  • 0 комментариев
Джессика ПЕГУЛА: «Это был великолепный день»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

27-летняя американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной в матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс.

«Я думаю, что играла очень уверенно, не совершая большого количества ошибок. Отлично пробивала по мячу, и хорошо подавала. Это был великолепный день. Я понимаю, что в матче принимала много действительно хороших решений в нужные моменты. Это, очевидно, и помогло обыграть Свитолину.

Опыт приходит как с поражениями, так и с победами. После каждого такого матча я чувствую себя уверенно и всё больше осознаю, что спокойно могу играть на таком высоком уровне. Думаю, я начала понимать всё это в текущем сезоне, что и помогает мне сейчас добиваться хороших результатов», - сказала Пегула.

Источник — WTA

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности