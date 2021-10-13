Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Сборной Украины не хватило реализации»

Специалист объяснил, почему команда Александра Петракова не смогла обыграть Боснию и Герцеговину

  • 13.10.2021 10:35
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Сборной Украины не хватило реализации»
© nfsbih.net

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Конечно, эта ничья неприятная, как ни крути. Но ребята старались, самоотдача была. Немного не хватило реализации. Мы имели шикарные возможности и в первом тайме, и во втором. Если бы забили второй мяч, могли бы закрыть игру. А так мы давали шанс боснийцам. Это команда с характером, они терпели до конца. У них было минимум моментов, но они провели хорошую комбинацию и забили гол. Жаль, что мы не смогли победить, я понимаю состояние ребят. Но у нас еще есть шансы, поэтому можем все исправить», - сказал Федецкий.

Свой заключительный матч в групповом раунде квалификации ЧМ-2022 сборная Украины проведет 16 ноября против Боснии и Герцеговины.

Источник — Футбол 1/2/3

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