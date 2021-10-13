Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Эта ничья равноценна проигрышу»

Специалист разочарован итогами поединка Украина — Босния и Герцеговина (1:1)

  • 13.10.2021 10:01
  • 1665 просмотров
  • 3 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Эта ничья равноценна проигрышу»
© УАФ

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о ничьей украинской национальной команды с Боснией и Герцеговиной (1:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Эта ничья равноценна проигрышу. У меня до сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов. Очень надеюсь, что мы вырулим ситуацию», — написал Левченко после матча.

Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 13.10.2021 10:18
    +3
    Иди тренируй гей-сборную Голландии, а здесь и без твоего "авторитетного" мнения разберутся. И вообще ничего не поменялось , нужна просто победа и единственный результат который нас не устраивает это две победы Финляндии.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 13.10.2021 10:35
    +2
    Йди потренеруй команду і чогось досягни як тренер, язиком молоти всі можуть!
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    stalker digga
    online
    stalker digga, 13.10.2021 10:35
    +1
    SrnaNeSriPodNogi, 13.10.2021 10:18
    Иди тренируй гей-сборную Голландии, а здесь и без твоего "авторитетного" мнения разберутся. И вообще ничего не поменялось , нужна просто победа и единственный результат который нас не устраивает это две победы Финляндии.
    Фины скорее проиграют обе встречи.
    Ссылка
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