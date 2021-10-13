Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Эта ничья равноценна проигрышу»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о ничьей украинской национальной команды с Боснией и Герцеговиной (1:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.
«Эта ничья равноценна проигрышу. У меня до сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов. Очень надеюсь, что мы вырулим ситуацию», — написал Левченко после матча.
Эта ничья, равноценна проигрышу. У меня до сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов. Очень надеюсь, что мы вырулим ситуацию.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 12, 2021
Источник — Twitter
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