Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Эта ничья равноценна проигрышу»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о ничьей украинской национальной команды с Боснией и Герцеговиной (1:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Эта ничья равноценна проигрышу. У меня до сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов. Очень надеюсь, что мы вырулим ситуацию», — написал Левченко после матча.