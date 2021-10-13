Криштиану РОНАЛДУ: «Еще один исторический вечер»

Форвард сборной Португалии доволен разгромом Люксембурга (5:0)

  • 13.10.2021 09:51
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Криштиану РОНАЛДУ: «Еще один исторический вечер»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал домашнюю победу над Люксембургом (5:0) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Еще одна победа, еще один шаг к нашей цели, еще один исторический вечер! Все становится проще, когда мы играем дома и перед публикой, которая поддерживает нас с первой до последней минуты… Я обещал, что всегда буду стремиться к большему! Это заложено в моей ДНК и в ДНК нашей команды, мы никогда не бываем довольны, мы никогда не опускаем руки и всегда будем бороться за все, чего мы можем достичь! Вперед, Португалия!», — написал Роналду.

В поединке с Люксембургом Роналду отметился хет-триком, забив на 8-й, 12-й и 87-й минутах матча.

Источник — Instagram

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