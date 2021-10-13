Эдин ДЖЕКО: «После пропущенного мяча мы доминировали»

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал ничью с национальной командой Украины (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Это была хорошая игра для зрителей. Нам тяжело. Думаю, они были лучше вначале до самого гола, а потом мы доминировали. Мы также создали несколько моментов и в итоге сравняли счет. Это хороший результат. Ребята здорово дрались, а главное все в наших руках. Нам еще предстоит поработать над этой квалификацией», - сказал Джеко.