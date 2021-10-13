Алексей АНДРОНОВ: «Петраков получил то, что хотел. И еще получит»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о ничьей сборной Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Я полагаю, тренер сборной Украины Петраков получил то, что хотел. И еще получит. Если ты тренер национальной сборной и идешь all-in против своего же игрока — ты обязан побеждать.

Никаких других вариантов — нет.

Черчесов не брал Денисова. Куда менее однозначного кандидата, чем Малиновский. И все равно меч был занесен.

Ты имеешь право на собственное мнение. Но только при одном условии — ты побеждаешь.

Эме Жаке выиграл ЧМ без Кантона и Жинола. А Йогги Лев без Хуммельса и Мюллера едва не положил команду в гроб...», — написал Андронов.

Петраков не вызвал на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины 28-летнего украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.