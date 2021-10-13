Алексей АНДРОНОВ: «Петраков получил то, что хотел. И еще получит»

Если тренер сборной идет против своего же игрока, он обязан побеждать, считает специалист

  • 13.10.2021 09:37
  • 6020 просмотров
  • 14 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Петраков получил то, что хотел. И еще получит»
© УАФ. Александр Петраков

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о ничьей сборной Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Я полагаю, тренер сборной Украины Петраков получил то, что хотел. И еще получит. Если ты тренер национальной сборной и идешь all-in против своего же игрока — ты обязан побеждать.

Никаких других вариантов — нет.

Черчесов не брал Денисова. Куда менее однозначного кандидата, чем Малиновский. И все равно меч был занесен.

Ты имеешь право на собственное мнение. Но только при одном условии — ты побеждаешь.

Эме Жаке выиграл ЧМ без Кантона и Жинола. А Йогги Лев без Хуммельса и Мюллера едва не положил команду в гроб...», — написал Андронов.

Петраков не вызвал на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины 28-летнего украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

Источник — Telegram

(53 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 13.10.2021 10:15
    +7
    А что делать, если одна позиция - и это или Малиновский, или Шапаренко.
    Вторая - это опорник: Сидор или Стёпа. Малина не будет опорником, это и так понятно. Поэтому только под нападающими. С замены он не хочет выходить, он видит себя только в старте.
    А Шапаренко лучше в помощи защитникам - это и так видно.
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    offshorezeli
    offshorezeli, 13.10.2021 09:53 (изменен)
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    PUTIN-HUILO, 13.10.2021 09:43
    Да,это его решение , и за него надо нести ответственность.
    Я уже писал,это его выбор "Либо грудь в крестах,либо голова в кустах".
    Вот только у приведенных здесь в качестве примера тренеров(кроме Черчесова) было больше шансов доказать свою правоту.
    А у Петракова правота превратится в глупое упрямство, ибо он не имеет права разбрасываться в его положении такими игроками,как Малина. Надо искать подход,компромисс, а не корчить из себя обиженку.
    Петраков до этого матча ничего не потерял не вызывая Малиновского, от слова совсем. задача выигрывать во чтобы то не стало не стояла, была задача минимум ничья, она выполнена. на матч в Сараево уже надо будет вызывать всех.
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    offshorezeli
    offshorezeli, 13.10.2021 09:57 (изменен)
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    боснийцы играют следующий матч с финнами, потом с нами, если с финнами играют вничью, мы имеем тактически преимущество и можем в Сараево играть в свой удобный контр-атакующий футбол. во Львове победа была нужна, но не критически необходима.
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 13.10.2021 10:32
    +3
    Думка ворога Андронова не цікавить!
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    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 13.10.2021 09:43
    +3
    Да,это его решение , и за него надо нести ответственность.
    Я уже писал,это его выбор "Либо грудь в крестах,либо голова в кустах".
    Вот только у приведенных здесь в качестве примера тренеров(кроме Черчесова) было больше шансов доказать свою правоту.
    А у Петракова правота превратится в глупое упрямство, ибо он не имеет права разбрасываться в его положении такими игроками,как Малина. Надо искать подход,компромисс, а не корчить из себя обиженку.
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    niko23341 .
    niko23341 ., 13.10.2021 09:54
    +2
    Малиновский ( и Караваев) за всю карьеру ни с одним из тренеров не конфликтовали. Если надо, сидели на лавке, ничего из раздевалки в прессу не вываливали. Проблема явно не в них
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    Віталій Возняк
    online
    Віталій Возняк, 13.10.2021 10:26
    +1
    Які дифірамби співали усі тренеру, коли він зіграв унічию з французами! Вже забули, коли у тій грі вийшов на поле Руслан, як "допоміг" команді, коли французи насідали останні хвилини на наші ворота. І вже Сікан, виявляється, не той, хто може підсилити гру, хоча у грі з казахами вийшов і забив - шкода, що Караваєв не дав скористатись шансом перемогти азіатів на останніх секундах матчу. Хоча і там виявилось, що той казах, який двічі забив нашим, грав під допінгом. Не знаю, чому Малиновському не хочеться виходити на заміни настільки, щоб аж грюкнути дверима. Можливо, вважає, що він може показувати свій клас тільки тоді, коли напарники, ще свіжі, а не дограють матчі. З фізухою гравців збірної потрібно щось робити - можуть же гравці інших команд носитись по полю увесь матч. І тут не потрібно розказувати про "бий-біжи" від Петракова.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 13.10.2021 10:20
    0
    victorpolo, 13.10.2021 10:04
    а нужно дотянуть до того момента, когда придется "выигрывать во что бы то ни стало" ??? и зависеть от результатов других матчей??? да ты стратег!!!
    я повторю. Победа во Львове нам бы не гарантировала 100% выход, а вот проигрыш лишал абсолютно всех шансов. представь сборная пошла ва-банк во Львове, пропустили бы контр-атаку, так лучше бы было? а так мы ещё можем подождать матч с финнами, возможно и не придётся идти ва-банк, возможно в Сараево боснийцам придётся играть в неудобный для них футбол. ты не захочешь это принять, но да, я стратег, уж поболее чем ты точно. вообще с чего ты взял что ты умнее кого-то
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    offshorezeli
    offshorezeli, 13.10.2021 10:08 (изменен)
    0
    Комментарий свернут. Показать
    victorpolo, 13.10.2021 10:04
    а нужно дотянуть до того момента, когда придется "выигрывать во что бы то ни стало" ??? и зависеть от результатов других матчей??? да ты стратег!!!
    Победа во Львове нам бы не гарантировала 100% выход, а вот проигрыш лишал абсолютно всех шансов. представь сборная пошла ва-банк во Львове, пропустили бы контр-атаку, так лучше бы было? а так мы ещё можем подождать матч с финнами, возможно и не придётся идти ва-банк, возможно в Сараево боснийцам придётся играть в неудобный для них футбол. ты не захочешь это принять, но да, я стратег, уж поболее чем ты точно.
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    offshorezeli
    offshorezeli, 13.10.2021 10:05
    0
    Комментарий свернут. Показать
    niko23341 ., 13.10.2021 09:54
    Малиновский ( и Караваев) за всю карьеру ни с одним из тренеров не конфликтовали. Если надо, сидели на лавке, ничего из раздевалки в прессу не вываливали. Проблема явно не в них
    пресса в Бельгии и Италии это не тоже самое что пресса в Украине, у нас от нехватки новостей любую муху раздуют до габаритов слона с ожирением. я часть вины перекладываю на нашу прессу чересчур навязчивую.
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 13.10.2021 10:00
    0
    На данный момент ситуация на плей-офф:
    Сеяные проведут единственный матч полуфинала ДОМА:
    В группах с шестью командами, очки с 6-й не учитываются.
    2 Португалия 16 или Сербия 17
    2 Швейцария 14 или Италия 14
    2 Испания 13 или Швеция 15
    2 Польша 11 или Англия 14
    2 Хорватия 11 или Россия 13 *** естественно с ними не сыграем
    2 Норвегия 11 или Нидерланды 13
    Будут несеяные, играть в гостях
    2 Шотландия 11
    2 или через ЛН Чехия 11 или Уэльс 11
    2 Украина 9 **** УКраина будет, если что играть полуфинал в Гостях
    2 Румыния 7
    через ЛН УЭЛЬС
    через ЛН АВСТРИЯ
    /
    Хочу матч с Швейцарией в кантоне Люцерн.!
    Карму почистить и гештальт закрыть
    Но туда еще попасть надо..
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 13.10.2021 10:05
    -3
    niko23341 ., 13.10.2021 09:54
    Малиновский ( и Караваев) за всю карьеру ни с одним из тренеров не конфликтовали. Если надо, сидели на лавке, ничего из раздевалки в прессу не вываливали. Проблема явно не в них
    Це поки Малиновський не був цабе ...
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    victorpolo
    online
    victorpolo, 13.10.2021 10:04
    -3
    offshorezeli, 13.10.2021 09:53
    Петраков до этого матча ничего не потерял не вызывая Малиновского, от слова совсем. задача выигрывать во чтобы то не стало не стояла, была задача минимум ничья, она выполнена. на матч в Сараево уже надо будет вызывать всех.
    а нужно дотянуть до того момента, когда придется "выигрывать во что бы то ни стало" ??? и зависеть от результатов других матчей??? да ты стратег!!!
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    Ommm
    online
    Ommm, 13.10.2021 09:58
    -3
    Ну хоть в России нашёлся умный, футбольной сферы человек и выражает правильные мысли а то тут столько было от местных «экспертов» и писак. В связке Павелко/Петраков жаль только футболистов и болельщиков. Посмотрим в Катаре на другие Команды
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