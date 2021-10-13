Алексей АНДРОНОВ: «Петраков получил то, что хотел. И еще получит»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о ничьей сборной Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.
«Я полагаю, тренер сборной Украины Петраков получил то, что хотел. И еще получит. Если ты тренер национальной сборной и идешь all-in против своего же игрока — ты обязан побеждать.
Никаких других вариантов — нет.
Черчесов не брал Денисова. Куда менее однозначного кандидата, чем Малиновский. И все равно меч был занесен.
Ты имеешь право на собственное мнение. Но только при одном условии — ты побеждаешь.
Эме Жаке выиграл ЧМ без Кантона и Жинола. А Йогги Лев без Хуммельса и Мюллера едва не положил команду в гроб...», — написал Андронов.
Петраков не вызвал на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины 28-летнего украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.
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Вторая - это опорник: Сидор или Стёпа. Малина не будет опорником, это и так понятно. Поэтому только под нападающими. С замены он не хочет выходить, он видит себя только в старте.
А Шапаренко лучше в помощи защитникам - это и так видно.
Я уже писал,это его выбор "Либо грудь в крестах,либо голова в кустах".
Вот только у приведенных здесь в качестве примера тренеров(кроме Черчесова) было больше шансов доказать свою правоту.
А у Петракова правота превратится в глупое упрямство, ибо он не имеет права разбрасываться в его положении такими игроками,как Малина. Надо искать подход,компромисс, а не корчить из себя обиженку.
Я уже писал,это его выбор "Либо грудь в крестах,либо голова в кустах".
Вот только у приведенных здесь в качестве примера тренеров(кроме Черчесова) было больше шансов доказать свою правоту.
А у Петракова правота превратится в глупое упрямство, ибо он не имеет права разбрасываться в его положении такими игроками,как Малина. Надо искать подход,компромисс, а не корчить из себя обиженку.
Сеяные проведут единственный матч полуфинала ДОМА:
В группах с шестью командами, очки с 6-й не учитываются.
2 Португалия 16 или Сербия 17
2 Швейцария 14 или Италия 14
2 Испания 13 или Швеция 15
2 Польша 11 или Англия 14
2 Хорватия 11 или Россия 13 *** естественно с ними не сыграем
2 Норвегия 11 или Нидерланды 13
Будут несеяные, играть в гостях
2 Шотландия 11
2 или через ЛН Чехия 11 или Уэльс 11
2 Украина 9 **** УКраина будет, если что играть полуфинал в Гостях
2 Румыния 7
через ЛН УЭЛЬС
через ЛН АВСТРИЯ
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Хочу матч с Швейцарией в кантоне Люцерн.!
Карму почистить и гештальт закрыть
Но туда еще попасть надо..
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