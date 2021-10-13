ЗАХОВАЙЛО – о Петракове: «Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет»

Специалист высказался о ничьей сборной Украины с Боснией и Герцеговиной

  • 13.10.2021 09:35
  • 2320 просмотров
  • 2 комментария
ЗАХОВАЙЛО – о Петракове: «Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет»
© УАФ. Александр Петраков

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью сборной Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Болельщики Львова – самые лучшие. Так как они поддерживают сборную, не умеют ни в одном городе. 

Игра закончилась, как закончилась. Могли выиграть и могли проиграть. К семидесятой минуте, после замен, я понял почему приставка и.о. справедлива.

Пусть сам тренер отвечает на этот вопрос. Чтобы не было обид, что его поливает кто-то грязью. Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет», - написал Заховайло.

Источник — Facebook

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    wadim Martyniuk
    online
    wadim Martyniuk, 13.10.2021 10:01
    +2
    А це взагалі хто?
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 13.10.2021 10:41
    +1
    Хто то такий щоб давати поради?! Може ще в баби Люсі прибиральниці спитати поради?!
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