ЗАХОВАЙЛО – о Петракове: «Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью сборной Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Болельщики Львова – самые лучшие. Так как они поддерживают сборную, не умеют ни в одном городе.

Игра закончилась, как закончилась. Могли выиграть и могли проиграть. К семидесятой минуте, после замен, я понял почему приставка и.о. справедлива.

Пусть сам тренер отвечает на этот вопрос. Чтобы не было обид, что его поливает кто-то грязью. Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет», - написал Заховайло.