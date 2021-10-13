12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Косова проиграла Грузии (1:2).
Георгий Цитаишвили вышел в старте и провел на поле 72 минуты. Давид Хочолава остался в запасе.
Косово – Грузия – 1:2. Победа Цитаишвили. Видео голов и обзор матча
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Зурико Давиташвили (Грузия).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Муричи (Косово).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Торнике Окриашвили (Грузия).
Источник — Sport.ua
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