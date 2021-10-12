Швеция выбросит Испанию в стыковые матчи? Шведы лидируют в группе

В матче обора ЧМ-2022 сборная Швеции на своем справилась с Грецией со счетом 2:0 и вышла на 1-е место в группе.
Шведы при равном количестве сыгранных матчей опережают испанцев на два пункта, однако команды встретятся между собой в последнем туре.
Группа B
Косово - Грузия 1:2
Голы: Мурики, 45 (с пен) - Окриашвили, 11, Давиташвили, 82
Швеция - Греция 2:0
Голы: Форсберг, 59 (с пен), Исак, 69
1. Швеция - 15 очков (6 матчей)
2. Испания - 13 (6)
3. Греция - 9 (6)
4. Грузия - 4 (7)
5. Косово - 4 (7)
Источник — Sport.ua
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