12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Швеция обыграла команду Греции (2:0).
Швеция – Греция – 2:0. Шведы в лидерах. Видео голов и обзор матча
Голы: Форсберг, 58 (пен), Исак, 69.
События матча
|86'
|Пантелис Хацидиакос (Греция) получает красную карточку.
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (Швеция).
Источник — Sport.ua
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