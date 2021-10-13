ВИДЕО. Все пропало. Как Свитолина с треском вылетела из Индиан-Уэллс

Шансы Элины на попадание в Итоговый турнир WTA тепер минимальны

  • 13.10.2021 03:59
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ВИДЕО. Все пропало. Как Свитолина с треском вылетела из Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче четвертого круга украинка разгромно проиграла Джессике Пегуле из США (WTA 24) в двух сетах. 

WTA Индиан-Уэллс. Женщины. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [4] – Джессика Пегула (США) [19] – 1:6, 1:6

ВИДЕО. Все пропало. Как Свитолина с треском вылетела из Индиан-Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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