Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче четвертого круга украинка разгромно проиграла Джессике Пегуле из США (WTA 24) в двух сетах.
WTA Индиан-Уэллс. Женщины. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [4] – Джессика Пегула (США) [19] – 1:6, 1:6
ВИДЕО. Все пропало. Как Свитолина с треском вылетела из Индиан-Уэллс
Источник — Sport.ua
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