Оценки матча Украина – Босния и Герцеговина. Лучший игрок – Андрей Пятов

12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) у украинцев получил вратарь Андрей Пятов. Игра автора гола хозяев поля Андрея Ярмоленко оценена в 6.5
Оценки Sport.ua за матч Украина – Босния и Герцеговина – 1:1
Замены Украины: Сидорчук – 6,0, Сикан – 5,0, Зубков – 5,5, Булеца – 5,0.
Замены Боснии и Герцеговины: Сарич – 5,5, Прцич – 5,5, Демирович – б/о, Ковачевич – б/о.
Источник — Sport.ua
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