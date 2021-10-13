Оценки матча Украина – Босния и Герцеговина. Лучший игрок – Андрей Пятов

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за встречу квалификации ЧМ-2022

  • 13.10.2021 01:45
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Оценки матча Украина – Босния и Герцеговина. Лучший игрок – Андрей Пятов
© Sport.ua. Андрей Пятов

12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) у украинцев получил вратарь Андрей Пятов. Игра автора гола хозяев поля Андрея Ярмоленко оценена в 6.5

Оценки Sport.ua за матч Украина – Босния и Герцеговина – 1:1

   

Замены Украины: Сидорчук – 6,0, Сикан – 5,0, Зубков – 5,5, Булеца – 5,0.

Замены Боснии и Герцеговины: Сарич – 5,5, Прцич – 5,5, Демирович – б/о, Ковачевич – б/о.

Источник — Sport.ua

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