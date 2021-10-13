Александр ПЕТРАКОВ: «Я такой поддержки не видел еще. Приношу извинения»

Наставник сборной Украины Александр Петраков оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.

«Ребята все расстроены. Результат негативный, но мы понимали, что в Боснии у нас будет лобовая игра. Я ребят поблагодарил. Будем готовиться к поединку с Боснией у них дома. На этом уровне нужно свои моменты реализовывать. Есть момент - нужно забивать. Ребята некоторые подсели. Рома Яремчука еще в перерыве сказал, что подсел. Андрей Ярмоленко говорит, что подсел. Коля Шапаренко. У меня к ним претензий нет, им тяжело было. Они же не железные».

«Хотел поменять на схему 4-4-2, но вижу, что Кривцов и Забарный тоже уставшие... Еще во Львове проиграть не хватало. Говорили ребятам, что нужно не садиться и выше встречать».

«Почему не вышел Довбик? Это мое решение. Я Артема выпустил в матче с Финляндией, а теперь Сикана. Чисто интуитивно решил».

«Очень благодарен Львову за поддержку. Я такого еще не видел. Приношу извинения», - сказал Петраков в комментарии Футбол 1.