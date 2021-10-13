Александр ПЕТРАКОВ: «Я такой поддержки не видел еще. Приношу извинения»

Наставник прокомментировал неудачный матч отбора ЧМ-2022

  • 13.10.2021 00:25
  • 3581 просмотр
  • 23 комментария
Александр ПЕТРАКОВ: «Я такой поддержки не видел еще. Приношу извинения»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.

«Ребята все расстроены. Результат негативный, но мы понимали, что в Боснии у нас будет лобовая игра. Я ребят поблагодарил. Будем готовиться к поединку с Боснией у них дома. На этом уровне нужно свои моменты реализовывать. Есть момент - нужно забивать. Ребята некоторые подсели. Рома Яремчука еще в перерыве сказал, что подсел. Андрей Ярмоленко говорит, что подсел. Коля Шапаренко. У меня к ним претензий нет, им тяжело было. Они же не железные».

«Хотел поменять на схему 4-4-2, но вижу, что Кривцов и Забарный тоже уставшие... Еще во Львове проиграть не хватало. Говорили ребятам, что нужно не садиться и выше встречать».

«Почему не вышел Довбик? Это мое решение. Я Артема выпустил в матче с Финляндией, а теперь Сикана. Чисто интуитивно решил».

«Очень благодарен Львову за поддержку. Я такого еще не видел. Приношу извинения», - сказал Петраков в комментарии Футбол 1.

Источник — Sport.ua

(47 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tasha19
    online
    Tasha19, 13.10.2021 00:39
    +8
    Віктор Дегтяренко, 13.10.2021 00:28
    блин какие вопросы до Петракова ,3 стопудовых момента засрать это надо постараться ,насчёт малины я согласен и не согласен потомучто сейчас он может дать но у булецы и сикана огромный потенциал и им нужно давать играть
    Аякби боснійці свої моменти забили? А Сікан хай в клубі спочатку свій потенціал реалізує, де він навіть на заміни рідко виходить, яка йому ще збірна
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 13.10.2021 00:32
    +8
    Віктор Дегтяренко, 13.10.2021 00:28
    блин какие вопросы до Петракова ,3 стопудовых момента засрать это надо постараться ,насчёт малины я согласен и не согласен потомучто сейчас он может дать но у булецы и сикана огромный потенциал и им нужно давать играть
    Да у Сикана огромнейший потенциал, вон сколько голов в ЧУ наколотил, аж один.
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    turist86
    online
    turist86, 13.10.2021 00:41
    +5
    Шовковський підказує Петракову: "Треба міняти Шапаренка".
    Петраков: "Немає на кого, такого креативного гравця немає".
    А Малиновський дивиться гру по телевізору
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 13.10.2021 01:02
    +2
    alefteev77, 13.10.2021 00:52
    Я згадую весняний матч з Казахстаном в Києві ще зі збірною Шевченко....ми пропустили на 59 хв. І за 30-35 хв нічого не змогли зробити, дотиснути доволі слабкого суперника.... тому я думаю що збірна під орудою Шевченка не була якоюсь крутою командою. Треба бути чесним. Не було там якісної, сильної гри в Києві, коли треба було вигравати у казахів. А вони суттєво слабші за боснійців.
    -
    Я ще вірю в збірну. Головне, щоб фіни не виграли в Боснії та Герцеговини, а французи не злили фінам, бо їм там вже нічого не треба буде.
    -
    Виграти в Боснії та Герцеговини реально. Там нічого особливого немає. Головне щоб команда була максимально свіжа фізично, щоб видала свій максимум в плані швидкості та динаміки гри. Там буде товарняк 12 чи 13 листопаду... то треба мінімум навантажень на основних гравців. Випустити усіх нових гравців із Зорі, Ворскли, Десни, Чорноморця (дати шанс усім молодим та перспективним), а основних гравців готувати на Боснію та Герцеговину перш за все фізично.
    -
    В нас дуже середня збірна. А фізично наша збірна взагалі слабка - бо вони не витримують 90 хв. Лобановський, царство йому небесне, таке би не стерпів. Думаю, що ключова проблема в нашій збірній з фізичним станом гравців. Вони не витримують більше ніж 60-65 в будь-якому матчі. І це вже давно відбувається.
    Повністю згоден , а за шеву я нічого не кажу - він від мене ще на євро порцію критики отримав. Кандидатуру Петракова підтримував до першого скандалу, потім остапа понесло.
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    HaloGen
    online
    HaloGen, 13.10.2021 00:41 (изменен)
    +2
    abc, 13.10.2021 00:36
    . Мы дожны были услышать - я устал , я ухожу.
    Сначала я как и многие жду такого от Павелко.
    Петраков не доктор, он медбрат.
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 13.10.2021 01:07
    +1
    brighi10, 13.10.2021 00:52
    Буяльский и Зинченко вернутся...они травмированы, а не Петраков их не вызвал
    Я надеюсь, просто в этих двух матчах нам кровь из носа нужны были победы, а резерв ориентирован на оборону. Неужели нельзя было предугадать то группа атаки быстрее просядет, и нужна будет свежая кровь именно в атаке
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    IngvarS
    online
    IngvarS, 13.10.2021 01:03
    +1
    alefteev77, 13.10.2021 00:52
    Я згадую весняний матч з Казахстаном в Києві ще зі збірною Шевченко....ми пропустили на 59 хв. І за 30-35 хв нічого не змогли зробити, дотиснути доволі слабкого суперника.... тому я думаю що збірна під орудою Шевченка не була якоюсь крутою командою. Треба бути чесним. Не було там якісної, сильної гри в Києві, коли треба було вигравати у казахів. А вони суттєво слабші за боснійців.
    -
    Я ще вірю в збірну. Головне, щоб фіни не виграли в Боснії та Герцеговини, а французи не злили фінам, бо їм там вже нічого не треба буде.
    -
    Виграти в Боснії та Герцеговини реально. Там нічого особливого немає. Головне щоб команда була максимально свіжа фізично, щоб видала свій максимум в плані швидкості та динаміки гри. Там буде товарняк 12 чи 13 листопаду... то треба мінімум навантажень на основних гравців. Випустити усіх нових гравців із Зорі, Ворскли, Десни, Чорноморця (дати шанс усім молодим та перспективним), а основних гравців готувати на Боснію та Герцеговину перш за все фізично.
    -
    В нас дуже середня збірна. А фізично наша збірна взагалі слабка - бо вони не витримують 90 хв. Лобановський, царство йому небесне, таке би не стерпів. Думаю, що ключова проблема в нашій збірній з фізичним станом гравців. Вони не витримують більше ніж 60-65 в будь-якому матчі. І це вже давно відбувається.
    физика хреновая потому как все дружат с этанолом с детства, а заэтаноленная печень очень плохо выводит молочную кислоту.
    для футболистов с такими особенностями нужна сильная служба физиотерапевтов и массажистов, а она у нас вообще нулевая
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 13.10.2021 00:52
    +1
    dadaali177188, 13.10.2021 00:51
    болезнь не у меня, а у тренерского состава, ты резерв видел??? кем усилить игру?
    Буяльский и Зинченко вернутся...они травмированы, а не Петраков их не вызвал
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 13.10.2021 00:52 (изменен)
    +1
    dadaali177188, 13.10.2021 00:38
    Звичайно тактично було не так, так як тактики як такої не було, був як то кажуть вертикальний футбол, в народі - "бей вперёд, комбинация придёт" . В першому таймі на морально вольових ще щось виходило, в другому здулися, щей Шапаренко зняв, а підсилити нема ким
    Я згадую весняний матч з Казахстаном в Києві ще зі збірною Шевченко....ми пропустили на 59 хв. І за 30-35 хв нічого не змогли зробити, дотиснути доволі слабкого суперника.... тому я думаю що збірна під орудою Шевченка не була якоюсь крутою командою. Треба бути чесним. Не було там якісної, сильної гри в Києві, коли треба було вигравати у казахів. А вони суттєво слабші за боснійців.
    -
    Я ще вірю в збірну. Головне, щоб фіни не виграли в Боснії та Герцеговини, а французи не злили фінам, бо їм там вже нічого не треба буде.
    -
    Виграти в Боснії та Герцеговини реально. Там нічого особливого немає. Головне щоб команда була максимально свіжа фізично, щоб видала свій максимум в плані швидкості та динаміки гри. Там буде товарняк 12 чи 13 листопаду... то треба мінімум навантажень на основних гравців. Випустити усіх нових гравців із Зорі, Ворскли, Десни, Чорноморця (дати шанс усім молодим та перспективним), а основних гравців готувати на Боснію та Герцеговину перш за все фізично.
    -
    В нас дуже середня збірна. А фізично наша збірна взагалі слабка - бо вони не витримують 90 хв. Лобановський, царство йому небесне, таке би не стерпів. Думаю, що ключова проблема в нашій збірній з фізичним станом гравців. Вони не витримують більше ніж 60-65 в будь-якому матчі. І це вже давно відбувається.
    Ссылка
    garik_trinity
    garik_trinity, 13.10.2021 00:51
    +1
    Да что те извинения...
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 13.10.2021 00:33
    +1
    Шанси на 2-е місце є, але невеликі. Віримо. Петракову бажаю сил та мудрості 16 листопаду на виїзді з Боснією та Герцеговиною. Сьогодні тактично щось було не так. Та і заміни не допомогли.
    -
    На мою думку команда Петракова так і не прийняла. Тому шкода Петракова, енергетично команда не така як треба.
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    Віктор Дегтяренко
    Віктор Дегтяренко, 13.10.2021 00:28
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    блин какие вопросы до Петракова ,3 стопудовых момента засрать это надо постараться ,насчёт малины я согласен и не согласен потомучто сейчас он может дать но у булецы и сикана огромный потенциал и им нужно давать играть
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 13.10.2021 01:38 (изменен)
    0
    IngvarS, 13.10.2021 01:03
    физика хреновая потому как все дружат с этанолом с детства, а заэтаноленная печень очень плохо выводит молочную кислоту.
    для футболистов с такими особенностями нужна сильная служба физиотерапевтов и массажистов, а она у нас вообще нулевая
    Согласен. Думаю, что некоторые игроки сборной выпивают даже сейчас во время сезона между матчами своих чемпионатов. Не говоря уже про межсезонье, когда они прилично бухие делают посты (сториз) в инстаграме со своими женушками.
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    brighi10
    online
    brighi10, 13.10.2021 00:49
    0
    turist86, 13.10.2021 00:41
    Шовковський підказує Петракову: "Треба міняти Шапаренка".
    Петраков: "Немає на кого, такого креативного гравця немає".
    А Малиновський дивиться гру по телевізору
    хай дывытся...мы с этой звездой уже играли в Киеве с финнами и казахами...и на ЕВРО играл он...ну как играл - присутствовал Шева в плей-офф со шведами и англичанами тоже на банку эту звезду посадил
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 13.10.2021 00:40
    0
    frifrikhk, 13.10.2021 00:35
    Який буяльський який марлос ??? Ти притрушений чи що?😁😁😁
    вибач, я забув що є булєца , шабанов.......ти чого газуєш?
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 13.10.2021 00:32
    0
    підсіли.........то ти віслюк не міг передбачити , що хлопці будуть втомлені??? кого ти викликав до збірної, що немає ким замінити ??? кажеш що Малиновький не підходить?? а Марлос??? а Буяльський??? гівно тренер
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 13.10.2021 00:59
    -1
    Меня интересует где подевались те болельщики которые восхищались "гениальным" Петраковым и получали по 40-45 лайков. Тактика бей-беги это уровень физрука, а замены..... Школьный учитель физкультуры сделал бы лучше. .Я имею ввиду не только вышедших деревяных булец, сиканов, зубковых.. а замену Сидорчука на Шапаренко. Сидорчук должен был заменить уставшего Степаненко. А физручила решил играть на удержание счета. Играй с этими заменами хоть час гол бы не забили.
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 13.10.2021 00:51
    -1
    brighi10, 13.10.2021 00:48
    шо у вас за болезнь?какой Марлос?вы бы еще Беседина вспомнили
    болезнь не у меня, а у тренерского состава, ты резерв видел??? кем усилить игру?
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 13.10.2021 00:48
    -1
    dadaali177188, 13.10.2021 00:32
    підсіли.........то ти віслюк не міг передбачити , що хлопці будуть втомлені??? кого ти викликав до збірної, що немає ким замінити ??? кажеш що Малиновький не підходить?? а Марлос??? а Буяльський??? гівно тренер
    шо у вас за болезнь?какой Марлос?вы бы еще Беседина вспомнили
    Ссылка
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 13.10.2021 00:38
    -1
    alefteev77, 13.10.2021 00:33
    Шанси на 2-е місце є, але невеликі. Віримо. Петракову бажаю сил та мудрості 16 листопаду на виїзді з Боснією та Герцеговиною. Сьогодні тактично щось було не так. Та і заміни не допомогли.
    -
    На мою думку команда Петракова так і не прийняла. Тому шкода Петракова, енергетично команда не така як треба.
    Звичайно тактично було не так, так як тактики як такої не було, був як то кажуть вертикальний футбол, в народі - "бей вперёд, комбинация придёт" . В першому таймі на морально вольових ще щось виходило, в другому здулися, щей Шапаренко зняв, а підсилити нема ким
    Ссылка
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