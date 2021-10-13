Александр ПЕТРАКОВ: «Я такой поддержки не видел еще. Приношу извинения»

Наставник сборной Украины Александр Петраков оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.
«Ребята все расстроены. Результат негативный, но мы понимали, что в Боснии у нас будет лобовая игра. Я ребят поблагодарил. Будем готовиться к поединку с Боснией у них дома. На этом уровне нужно свои моменты реализовывать. Есть момент - нужно забивать. Ребята некоторые подсели. Рома Яремчука еще в перерыве сказал, что подсел. Андрей Ярмоленко говорит, что подсел. Коля Шапаренко. У меня к ним претензий нет, им тяжело было. Они же не железные».
«Хотел поменять на схему 4-4-2, но вижу, что Кривцов и Забарный тоже уставшие... Еще во Львове проиграть не хватало. Говорили ребятам, что нужно не садиться и выше встречать».
«Почему не вышел Довбик? Это мое решение. Я Артема выпустил в матче с Финляндией, а теперь Сикана. Чисто интуитивно решил».
«Очень благодарен Львову за поддержку. Я такого еще не видел. Приношу извинения», - сказал Петраков в комментарии Футбол 1.
Источник — Sport.ua
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Петраков: "Немає на кого, такого креативного гравця немає".
А Малиновський дивиться гру по телевізору
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Я ще вірю в збірну. Головне, щоб фіни не виграли в Боснії та Герцеговини, а французи не злили фінам, бо їм там вже нічого не треба буде.
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Виграти в Боснії та Герцеговини реально. Там нічого особливого немає. Головне щоб команда була максимально свіжа фізично, щоб видала свій максимум в плані швидкості та динаміки гри. Там буде товарняк 12 чи 13 листопаду... то треба мінімум навантажень на основних гравців. Випустити усіх нових гравців із Зорі, Ворскли, Десни, Чорноморця (дати шанс усім молодим та перспективним), а основних гравців готувати на Боснію та Герцеговину перш за все фізично.
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В нас дуже середня збірна. А фізично наша збірна взагалі слабка - бо вони не витримують 90 хв. Лобановський, царство йому небесне, таке би не стерпів. Думаю, що ключова проблема в нашій збірній з фізичним станом гравців. Вони не витримують більше ніж 60-65 в будь-якому матчі. І це вже давно відбувається.
Петраков не доктор, он медбрат.
-
Я ще вірю в збірну. Головне, щоб фіни не виграли в Боснії та Герцеговини, а французи не злили фінам, бо їм там вже нічого не треба буде.
-
Виграти в Боснії та Герцеговини реально. Там нічого особливого немає. Головне щоб команда була максимально свіжа фізично, щоб видала свій максимум в плані швидкості та динаміки гри. Там буде товарняк 12 чи 13 листопаду... то треба мінімум навантажень на основних гравців. Випустити усіх нових гравців із Зорі, Ворскли, Десни, Чорноморця (дати шанс усім молодим та перспективним), а основних гравців готувати на Боснію та Герцеговину перш за все фізично.
-
В нас дуже середня збірна. А фізично наша збірна взагалі слабка - бо вони не витримують 90 хв. Лобановський, царство йому небесне, таке би не стерпів. Думаю, що ключова проблема в нашій збірній з фізичним станом гравців. Вони не витримують більше ніж 60-65 в будь-якому матчі. І це вже давно відбувається.
для футболистов с такими особенностями нужна сильная служба физиотерапевтов и массажистов, а она у нас вообще нулевая
-
Я ще вірю в збірну. Головне, щоб фіни не виграли в Боснії та Герцеговини, а французи не злили фінам, бо їм там вже нічого не треба буде.
-
Виграти в Боснії та Герцеговини реально. Там нічого особливого немає. Головне щоб команда була максимально свіжа фізично, щоб видала свій максимум в плані швидкості та динаміки гри. Там буде товарняк 12 чи 13 листопаду... то треба мінімум навантажень на основних гравців. Випустити усіх нових гравців із Зорі, Ворскли, Десни, Чорноморця (дати шанс усім молодим та перспективним), а основних гравців готувати на Боснію та Герцеговину перш за все фізично.
-
В нас дуже середня збірна. А фізично наша збірна взагалі слабка - бо вони не витримують 90 хв. Лобановський, царство йому небесне, таке би не стерпів. Думаю, що ключова проблема в нашій збірній з фізичним станом гравців. Вони не витримують більше ніж 60-65 в будь-якому матчі. І це вже давно відбувається.
-
На мою думку команда Петракова так і не прийняла. Тому шкода Петракова, енергетично команда не така як треба.
для футболистов с такими особенностями нужна сильная служба физиотерапевтов и массажистов, а она у нас вообще нулевая
Петраков: "Немає на кого, такого креативного гравця немає".
А Малиновський дивиться гру по телевізору
-
На мою думку команда Петракова так і не прийняла. Тому шкода Петракова, енергетично команда не така як треба.
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