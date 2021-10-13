Ивайло ПЕТЕВ: «Первые 25 минут? Надеюсь, больше не увижу такую ​​игру»

Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал ничейный результат в матче отбора ЧМ-2022 с командой Украины (1:1).
– Команда много шансов не реализовала сегодня. Почему не смогли победить?
– Матч был тяжелый, я недоволен первыми 25 минутами. Мы пропустили легкий гол, вход в игру был тяжелым. Сегодня не смогли реализовать несколько шансов. Но поздравляю ребят с результатом, мы играли без 3-4 основных игроков, через месяц все будут в строю.
– Были две желтых карточки, после которых боснийские игроки не могли себя свободно чувствовать на поле. Или это как-то повлияло на результат?
– Не хочу комментировать тему судейства, они знают, за что заработали предупреждения. Первые 25 минут – надеюсь больше не увижу такую игру. Были возможности еще забить, но сейчас это уже статистика.
– Вы так радовались после матча, довольны результатом? И кто будет фаворитом в борьбе за второе место?
– Я не очень доволен, взяли только 1 очко. Был счастлив, что во втором тайме лучше играли. Про второе место – предполагаю, что мы, финны и украинцы имеют на это шансы. У нас дома 2 матча, мы можем его заполучить.
– На кого из Украинских больше обращали внимание? У украинцев не играли и Зинченко, и Малиновский.
– Украинская сборная сильна, это работа многих лет. Я следил за работой Шевченко, в эту команду вложена тяжелый труд. Не хочу вспоминать отдельных игроков, сборная Украины крепкая, и в перспективе в ней будут игроки мирового уровня.
– Что будет ждать сборную Украины в выездном матче?
– 100% будет трудно. Думаю, что ни нам, ни вам не легко. Два матча до конца – это большое давление.
Источник — Sport.ua
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